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    選高市長？陳玉珍稱市民海納百川 張博洋：擺明來污染河川

    立委陳玉珍形容高雄市民海納百川！遭張博洋打臉批評，擺明是來汙染河川。（記者王榮祥翻攝）

    立委陳玉珍形容高雄市民海納百川！遭張博洋打臉批評，擺明是來汙染河川。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/15 23:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕立委陳玉珍被視為國民黨參選高雄市長人選之一，她今表示若民意屬意她出馬、不會退卻，相信市民海納百川！台灣基進高市三民區市議員參選人張博洋認為，這種擺明來污染河川的，百川真的都不夠用啦。

    陳玉珍被納入國民黨高雄市長提名人選內參式民調，周五將拜會國民黨籍高市議長與在地議員，她今天表示，如果高雄有優秀的在地議員願意出來，會樂觀其成，若民意屬意她出馬也不會退卻，高雄是海港城市，相信市民有寬闊胸襟、海納百川。

    張博洋表示，楊志良和陳玉珍先後利用拜訪高市議長的名義，對參選高雄市長表態，陳玉珍不僅搬出住過三民區的往事，更直接扣了一個大帽子給高雄人，說高雄人會海納百川…。

    張博洋說，陳委員應該是對這句成語有什麼誤會，高雄人的確是海納百川，但市民朋友還沒忘記上次海納百川給韓國瑜機會，換來的卻是無心市政、只會跳針發大財，後面還落跑去選總統的市長。

    講白了，國民黨就是看準高雄人善良的天性、海納百川的性格，柿子挑軟的吃，才會找一個又一個沒心的人來空降參選，高雄人再怎麼海納百川、也不會接受親中陳玉珍和造謠楊志良啦！

    他提醒國民黨應記取教訓，一個團隊被高票罷免、一定有其原因，要羞愧檢討，結果現在看檯面上想參選者，看起來不只沒反省、還屢試不爽想利用高雄人的善良和厚道。

    張博洋指出，高雄人確實是海納百川，但這種擺明來污染河川的，百川真的都不夠用啦！

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