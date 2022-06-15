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    綠營批新北議會封殺恩恩案專案報告 國民黨：民進黨才對不起市民

    國民黨文傳會副主委兼發言人江怡臻。（資料照）

    國民黨文傳會副主委兼發言人江怡臻。（資料照）

    2022/06/15 15:06

    〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨今日批評新北市議會封殺「恩恩案」專案報告，國民黨文傳會副主委兼發言人江怡臻反批，民進黨不斷用監督之名做惡劣政治操作，不僅扭曲事實，惡意栽贓第一線防疫同仁，更杯葛議事，讓議會空轉2天，讓市政與防疫無法順利推行，民進黨才是真正愧對議員職責，對不起新北市民。

    江怡臻表示，新北市長侯友宜至始至終都是用非常嚴謹的態度說明，國民黨新北市議會黨團也要求新北市府提供相關資料，全力關懷恩恩家屬，更監督市府推動兒童就醫綠色通道、施打兒童疫苗等防疫工作，無奈民進黨還是要用抹黑的方式，讓整個案件政治化，藉此獲得政治利益。

    江怡臻表示，為期2個月的市政總質詢以及議會業務質詢，再加上每天的疫情記者會，防疫工作與說明都持續進行，國民黨支持議會不應空轉，民進黨不斷杯葛議事，讓市政無法推行下去，這樣子才是真正損害到市民的權益，請民進黨不要再以監督之名，行政治表演之實。

    江怡臻還說，面對疫情，無論中央或地方的防疫表現，市民都看在眼裡，請民進黨放下政治計算，以人民利益為優先，不要再做劣質操作，讓防疫人員專注本業，也請民進黨認真防疫，尤其留意中重症、脆弱族群，也為逼近國門的Omicron新變異株做好防疫工作，不要再讓國人深陷染疫危機。

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