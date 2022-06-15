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    國台辦反擊「雲峰飛彈可打到北京」 賴瑞隆︰輕啟戰端絕對回擊

    立法院長游錫堃近日於台灣海外網視訊演講中提及，我國「雲峰飛彈」已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。中國國台辦發言人馬曉光今日回嗆，如果膽敢以卵擊石，必將加速滅亡。（翻攝直播）

    立法院長游錫堃近日於台灣海外網視訊演講中提及，我國「雲峰飛彈」已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。中國國台辦發言人馬曉光今日回嗆，如果膽敢以卵擊石，必將加速滅亡。（翻攝直播）

    2022/06/15 13:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院長游錫堃近日於台灣海外網視訊演講中提及，我國「雲峰飛彈」已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。中國國台辦發言人馬曉光今日回嗆，如果膽敢以卵擊石，必將加速滅亡。立委賴瑞隆批評，中國不要見笑轉生氣，游錫堃是在訴求和平，如果中國輕啟戰端，台灣絕對有反擊能力。

    馬曉光指出，中國有句古訓「天欲其亡，必令其狂」，游錫堃這類台獨頑固份子的狂言囈語，再次暴露了他們喪心病狂的本質。

    此外，中國國防部長魏鳳和近日在新加坡香格里拉峰會揚言，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底」。陸委會日前譴責，「這是藐視國際關係和平原則的宣戰行徑」。

    馬曉光今日進一步表示，民進黨當局有關說法，歪曲台灣問題性質，抹黑中國對台方針，再次暴露其惡意炒作所謂中國軍事威脅，圖謀把台灣問題國際化的險惡用心。

    對此，民進黨立委賴瑞隆駁斥，中國軍機不斷威脅擾台，中國才是武力侵略恫嚇的始作俑者，才是兩岸關係緊張的首謀，國台辦不思反省檢討，反針對我國會議長發言攻擊，無視游錫堃院長是在訴求和平，在講中國不要輕啟戰端，如果輕啟戰端，台灣絕對有反擊能力，「中國不要見笑轉生氣」。

    賴瑞隆強調，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣從來不是中華人民共和國一部分，這在全世界和台灣都非常清楚的。中國動不動就用一個中國恐嚇台灣，甚至用軍事武力威嚇台灣，還把台灣海峽視為內海，在國際場合不斷打壓台灣，這些是得不到台灣人民及國際社會支持。中國應正視事實，才能面對兩岸問題，如果還是照著習近平威權統霸、戰狼外交方式對待台灣，不會得到任何人民支持。

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