中國快篩混充美製 國民黨團要檢調查高市府及衛福部

國民黨立法院黨團15日召開記者會，總召曾銘宗（左二）主持，書記長萬美玲（右二）、首席副書記長李德維（左一）、副書記長洪孟楷（右一）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2022/06/15 13:00

〔記者王千豪／台北報導〕獲核准輸入美國製「Flowflex富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」的進口商大鑫資訊公司，涉嫌以中國黑心快篩魚目混珠，引發輿論譁然。對此，立法院國民黨團今（15）日召開記者會提出三點要求，不僅要行政院進行行政調查，也呼籲檢調單位調查高雄市政府及衛福部有無不法。

國民黨團今日上午召開記者會，立法院國民黨團書記長萬美玲表示，假試劑出現在市面上，對人體健康及防疫的傷害非常嚴重，很多縣市政府的關懷包裡面都有這個黑心試劑，質疑疫情指揮中心及食藥署事前沒有預防跟稽查，事件爆發後，連要怎麼懲罰也沒有說清楚。

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萬美玲指出，核給該公司的數量是2.4億劑，如果按這次調查局的推估，每一劑可以賺取50元，也就是說總共可以賺120億，直指食藥署有失職之處。另外，萬也質疑，海關是如何讓這批快篩劑進來的，海關的查驗應該是要非常嚴謹才對，要求關務署一併說清楚。

立院國民黨團首席副書記長李德維表示，大鑫公司在拿到法務部矯正署台中看守所的標案後，陸續拿到許多政府的標案，都是使用無良的商品，這個問題非常嚴重，要求衛福部負起把關的責任，把回收的黑心試劑立即銷毀，以免再度流入市面危害民眾的健康。

「沒有最離譜，只有更離譜」，國民黨立委洪孟楷砲轟，食藥署核准的富樂快篩劑是美國的，如果大鑫公司是從中國進口，盒子上面的產地印的卻是美國的話，這樣涉嫌偽造文書，非常嚴重。

針對高雄市政府日前採購富樂快篩劑，洪孟楷質疑，高雄市政府扮演什麼樣的角色，是明知道公司有問題，還是好傻好天真被黑心商人蒙騙，要求檢調單位及監察院動起來。

立院國民黨團總召曾銘宗說，國民黨團基於守護全民的健康權益有三點要求，一、高雄市政府採購過程有無不法，請檢調趕快偵辦；二、衛福部及指揮中心核准緊急使用授權（EUA）過程有無不法，要求講清楚說明白，並要檢調單位調查；三、指揮中心處理過程中，折損公權力與公信力，外界對此事有諸多質疑，要求行政院進行行政調查。

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