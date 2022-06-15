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    宜蘭縣長選戰無多頭馬車 江聰淵拚藍天翻回綠地

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（右）接受廣播節目主持人周玉蔻訪問。（記者蔡昀容翻攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（右）接受廣播節目主持人周玉蔻訪問。（記者蔡昀容翻攝）

    2022/06/15 12:29

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭長期是民進黨執政，2018年縣長寶座卻被國民黨籍林姿妙拿下；年底縣長選舉，民進黨徵召宜蘭市長江聰淵，盼藍天變回綠地。江聰淵強調，這次地方整合起步較早，沒有多頭馬車問題，他對勝選深具信心。

    江聰淵接受廣播節目主持人周玉蔻訪問，他原在礁溪鄉公所任公務員，受陳金德推薦入民進黨，並擔任立委陳金德宜蘭服務處主任；後來他當選議員，第一屆就遇上國民黨縣長呂國華，以在野黨議員身分歷練，在議會有「宜蘭重砲手」之稱；連任兩屆後，江轉戰長年「藍大於綠」的宜蘭市，成為首位打贏宜蘭市長選戰，並獲得連任的民進黨候選人。

    江聰淵坦言，他在蘭陽溪以南地區的知名度還不夠，有一次出席活動，對方還請他轉告「江市長」，謝謝市長派人來，「我都不好意思跟他說我就是江市長」。

    不過，江聰淵說，後來知名度有提升，且認同綠營的縣民仍在，四大公投案宜蘭大勝，2020年大選總統蔡英文在宜蘭得票率全國第三高，是非綠營執政縣市第一名。

    江表示，上次縣長選舉，黨內太晚整合，導致多頭馬車，母雞（縣長人選）出來後，小雞（鄉鎮市人選）也沒有順利歸隊，今年就沒有這個問題，他也獲得立委陳歐珀的支持。

    周玉蔻提到，她邀請林姿妙上節目，但「林姿妙縣長都不要來」；至於林姿妙捲入涉貪弊案，檢方調查結果尚未出爐，江聰淵說，搜查動作已經過了一段時間，熱度確實冷卻。

    國民黨昨批評江聰淵有盜採砂石案底，江聰淵說明，這是25年前的陳年往事，議員、市長選舉，他都主動出文宣向民眾報告，從未迴避，當年他是公司負責人，工人施工時，與鄰居發生糾紛而遭誣指超挖，經現場鑑定並沒有外運，他向工人說，把事情推給公司就好，才有這件官司。

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