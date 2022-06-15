CEDAW國家報告 羅秉成：4年來性平有突破

CEDAW第四次國家報告今天舉行國家報告發表記者會。（記者李欣芳攝）

2022/06/15 12:41

〔記者李欣芳／台北報導〕歷時1年、由5院共同撰寫的「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」，行政院今天舉行這份國家報告發表的記者會，報告指出，2017年至2020年，除2017年為11萬餘件外，其餘每年家庭暴力通報均超過12萬件，女性被害人約占70％；行政院「性別平等申訴信箱」受理各類性別歧視申訴案件，2017年至2020年計365件，其中女性申訴人占50％以上。

經統計，申訴信箱的申訴類別分為工作、教育、人身安全、多元性別等；申訴案件數以其他類106件最高（大多申訴網路媒體及社群平台內容涉有性別歧視、性別刻板印象及物化女性），次為工作類86件。與前次國家報告相比，網路性別歧視之申訴案件有逐漸增加趨勢。

請繼續往下閱讀...

在今天的報告發表記者會上，行政院發言人羅秉成表示，這4年來我們在性別平等上有突破，例如我們通過了亞洲第一個同婚專法，不過，這幾年網路的性別暴力問題嚴重，這份報告內容如有不足之路，請大家多所指教，盼未來國家的性平之路越走越穩。

CEDAW是目前台灣提出最多次國家報告的人權公約，自民國98年提出CEDAW初次國家報告後，至今已完成第4次國家報告，這份報告具體展現台灣自民國106年至109年推動婦女人權及促進性別平等的重要成果，由5院共同撰寫，為廣泛徵詢及蒐集各界意見，辦理2輪民間意見徵詢及定稿會議，由性平會，以及關注婦女人權、性別平等的民間團體與專家學者等共同參與。

行政院性平處表示，這份報告預計於11月28日至12月2日進行國際審查，目前已籌組「CEDAW第4次國家報告國際審查指導小組」，啟動相關前置作業。

家庭暴力、網路性別歧視增加

這份報告指出，2017年至2020年，除2017年為11萬餘件外，其餘每年家庭暴力通報均超過12萬件，女性被害人約占70％；親密關係 （婚姻、離婚、同居關係）暴力案件約占50％，83％受害人為女性，與前次國家報告相比，除家庭暴力通報件數呈上升趨勢外，女性被害人占比均屬持平。2020年同性親密關係暴力被害人計860人，占總通報被害人數1.6％，其中37％受害人為生理女性，63％為生理男性。

考量家庭暴力案件中，親密關係暴力約占5成，且親密關係暴力係根源於性別不平等，2020年4月報行政院審查之《家庭暴力防治法》部分條文修正草案第4條第2項，增加「基於性別平等」之文字；並於修正草案第59條新增第7項，明定辦理防治家庭暴力在職教育訓練時，應納入性別平等觀念；另基於尊重成年被害人之自主性，修正草案第50條明定除有受家庭暴力之急迫危險者及其他法律另有規定者外，其餘案件地方主管機關得依成年被害人之意願提供服務 。

行政院「性別平等申訴信箱」受理各類性別歧視申訴案件，2017年至2020年計365件，其中女性申訴人占50％以上，較前次國家報告下降20個百分點，呈現女性申訴人下降及男性申訴人上升趨勢。申訴類別分為工作、教育、人身安全、多元性別等；申訴案件數以其他類106件最高（大多申訴網路媒體及社群平台內容涉有性別歧視、性別刻板印象及物化女性），次為工作類86件。與前次國家報告相比，網路性別歧視之申訴案件有逐漸增加趨勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法