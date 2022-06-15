楊志良打賭國民黨會提名他選高雄市長 強調老了只會做一屆

楊志良一開始說「我沒說要選」，但在訪談過程中，又與主持人打賭國民黨會提名他。（資料照）

2022/06/15 08:51

〔記者施曉光／台北報導〕有意參選高雄市長的前衛生署長楊志良今日上午接受廣播節目專訪時，雖然一開始說「我沒說要選」，但在訪談過程中，他又與主持人打賭國民黨會提名他，楊志良並強調，自己因為年紀已老，萬一國民黨要他參選，一定是最後一次（選舉），而且他只會擔任一屆的市長。

主持人問，是否有話要對國民黨主席朱立倫說？楊志良回應，他沒有話要對朱立倫說，「因為講出來不會有好話」，他對現在的國民黨有很多意見，但朱立倫是黨主席，他也只能尊重。

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由於楊志良曾是台大公衛所所長，高雄市長陳其邁是台大公衛所畢業生，因此主持人詢問是否想與陳其邁來一場「老師PK學生」，楊志良說，孫文學校總校長張亞中、國民黨智庫執行長柯志恩等可能人選也都很棒，但如果國民黨需要他，他會義不容辭、責無旁貸，但也絕對不是非我不可，「我不求戰、不怯戰」，只是希望讓外界知道國民黨人才很多，就連楊志良都可以來，打一場「老師PK學生」的選舉。

楊志良並透露，高雄地方上已經有支持他的團隊，連競選的錢都已經準備好，還找了一間不錯的透天房子，可以做為競選辦公處所。

對於主持人詢問，如果參選高雄市長，是否會是終局之戰？楊志良說，因為自己年紀已老，萬一國民黨要他參選，一定會是最後一次，而且他只當一屆市長。

不過，主持人說，最後國民黨一定不會提名楊志良，並問楊志良要不要打賭？楊則說，「我賭『會』」。

主持人要求給學生（陳其邁）的表現打分數，楊志良起先回應，高雄市有太多事情都沒做，他要怎麼打分數？經考慮後，又改口說要打一個需要補考的分數，「58分」。

談到疫情時，楊志良表示，2月時蔡政府的防疫政策仍是清零，到了4、5月卻突然「放生」（與病毒共存），就是要讓人民大量感染，前面該做的事都不做，快篩、疫苗、PCR全部都是滯後部署，「故意折騰你們、修理你們」，過程中搜刮多少老百姓的錢，選舉時就可以做大內宣、買票。

他痛批蔡英文總統與民進黨非常邪惡，預估今年8月台灣疫情就會大幅下降，到時後政府就會說台灣防疫非常成功，全世界沒有這麼無恥的政府。

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