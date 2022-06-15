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    楊志良想選高雄市長 好過日「盤點」：頭髮更多的韓國瑜

    前衛生署長楊志良（左）宣稱願參選高雄市長，好過日盤點其驚奇發言，形容像是頭髮更多、年齡更成熟的韓國瑜。（資料照）

    前衛生署長楊志良（左）宣稱願參選高雄市長，好過日盤點其驚奇發言，形容像是頭髮更多、年齡更成熟的韓國瑜。（資料照）

    2022/06/15 07:35

    〔記者王榮祥／高雄報導〕前衛生署長楊志良表態願參選高雄市長，還嗆聲比陳其邁能幹！臉書社團高雄好過日整理楊志良「驚奇」政績與政見，形容像是頭髮更多、年齡更成熟的韓國瑜。

    好過日指出，2020年10月，楊志良表示「我不相信蔡英文可擋住財團壓力漲健保，若可以，我改投民進黨，代表綠營去跟費鴻泰競選，且永遠支持民進黨」；1個多月後，健保於2021年調漲費率。

    他曾參加聯亞臨床試驗，但破壞臨床試驗規範，在解盲前問自己是不是試驗組，被打槍後去測抗體，後以為沒有抗體，一氣之下跑去補打AZ疫苗，導致被退出臨床試驗。

    楊志良和800壯士聯手曾發動武漢肺炎而病故、及打疫苗病故都要索取國賠的運動，表示要凍結總統、行政院長、防疫指揮官的個人財產。

    他也評批政府花100億，買1億劑的快篩試劑，每劑100元，民眾再以每劑100元購買，等於政府賺了200億，有籌措競選資金的嫌疑。

    在個人政績與政見部見，曾建議領養500烏克蘭孤兒擴展基因庫，解決台灣生育率低問題；認為美國防疫不力，要求美國衛生部長下台；氣憤AIT代表酈英傑批評盧秀燕發表不實言論，認為AIT代表應滾回美國。

    防疫政策部分，他曾建議引進中國疫苗，工作時未按SOP而染疫之醫事人員一律開除；公衛政策部分，在萊劑議題上反美豬、但力挺美牛，認為「美國賣東西給台灣卻得受委屈」，「美國人自己吃老牛，我們吃嫩牛；美國要賣給我們，我們還要挑肥揀瘦。」「如果吃美國牛肉造成多人死亡，我一定切腹自殺」。

    他也反對比照國際最嚴格標準管制食品輻射殘留，認為只要吃福島五縣食品、就會絕子絕孫。

    好過日認為，雖然楊志良目前尚未有任何治理城市的想法，但是光回顧他在公衛相關領域的政策規劃，就足以讓大家嚇出一身冷汗！

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