中國非戰爭軍事行動綱要 學者：涉救災維穩非針對台海

中國近日發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，學者研判，指的可能就是「維穩」，意在讓軍權更牢牢掌握在中共總書記習近平手中。（法新社）

2022/06/14 18:24

〔中央社〕中國近日發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，全文並未公布，引起猜測。但學者分析，這可能是為明確海外維和、境內救災和維穩的政策依據，而非針對台海或周邊國家情勢。

由於這項綱要提到「應對處置突發事件」，有學者研判，這指的可能就是「維穩」，意在讓軍權更牢牢掌握在中共總書記習近平手中，可動用軍隊作為穩定地方的機制。

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中共官媒新華社13日報導，習近平近日以中共中央軍委主席身分簽署命令，發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，6月15日起施行。綱要有6章59條，但未公布全文。

國立政治大學國際事務學院榮譽教授丁樹範接受中央社採訪時說，習近平推動「軍改」後，強調將軍事政策理清。新華社報導提到，綱要涉及組織指揮、行動保障和政治工作等指引，應和軍事政策的明晰化有關。

新華社也報導，綱要著眼於「維護世界和平與區域穩定」。許多分析認為，這是明確中共解放軍參與國際維和行動的法規依據。

而針對報導提到的「著眼有效防範化解風險挑戰、應對處置突發事件」。中華戰略前瞻協會研究員林穎佑受訪時表示，綱要可能還聚焦共軍在中國境內的救災、維穩行動。

他說，COVID-19疫情爆發後，共軍曾多次支援疫情嚴重的城市，過程中也出現軍隊與地方政府的碰撞，這個政策有助於梳理共軍在這類救災行動中的「軍地關係」。

所謂的「處置突發事件」，林穎佑認為可能就是維穩。他說，這份綱要讓軍權更牢牢掌握在習近平手中，可動用軍隊作為穩定地方的機制。

由於俄羅斯之前以「特別軍事行動」之名發動俄烏戰爭，有輿論猜測這項綱要是否和台海或是中印邊境情勢有關？

林穎佑和丁樹範都認為，可能性較小。但丁樹範也表示，綱要全文未公布，難有完整的分析。

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