呂秀蓮、張亞中都提「兩岸統合」 學者：忽略兩個最現實因素

前副總統呂秀蓮主張用「兩岸統合」取代「兩岸統一」。學者今日批評，流於理想、忽略現實。（資料照）

2022/06/14 14:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕孫文學校總校長張亞中上週以視訊方式，在北京舉行的「攜手圓夢：兩岸同胞交流研討活動」談及，兩岸可簽署和平協議，經由「統合」過程完成和平統一。前副總統呂秀蓮近日也主張用「兩岸統合」取代「兩岸統一」；學者今日強調，兩岸不是不能統合，前提是兩國互不隸屬，呂秀蓮所提的「兩岸統合」忽略現實，忽略北京當局把台灣當成中國一部分，處心積慮要併吞台灣。

張亞中6月8日通過視頻發言方式，在研討會發表促統言論。他呼籲，通過兩岸和平協議的協商簽署，讓兩岸可以和平發展，再經由「兩岸統合」過程，讓兩岸在尊重與平等的基礎上完成和平統一。

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此外，呂秀蓮6月12日在「台灣過去與未來」座談會提出，台灣早就獨立，台灣要正常化、領導世界，兩岸關係必須改變思維，與日、韓聯盟形成東亞金三角，中國要有更大的雄心抱負處理周邊國家、善待少數民族，漢滿蒙回藏形成「中華邦聯」，用「兩岸統合」取代「兩岸統一」。

對此，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛今日受訪表示，前副總統有她對兩岸的想法，基本上尊重。但這個主張忽略兩個最現實因素，兩岸不是不能統合，前提是台灣和中國雙方必須是對等的主權獨立國家，兩國互不隸屬，才能來談兩岸下一步應該怎麼走。

王智盛強調，兩岸下一步要怎麼走，台灣未來會如何，一定要由台灣2300萬人有共識再決定。而這兩件事北京當局都不接受，因為中共認為台灣是中國一部分，也完全不理會台灣前途應該由台灣人民決定，雖然呂秀蓮有她的理想，但忽略了這兩點最現實的因素，如果北京都不接受，何來談「兩岸統合」願景，這個說法流於理想、忽略現實。

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