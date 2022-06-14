2070學齡人口只剩一半 民眾黨團：公立大學也應減招

台灣民眾黨立法院黨團召開「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」記者會，由立委張其祿主持說明。（記者田裕華攝）

2022/06/14 10:49

〔記者陳昀／台北報導〕「私立高級中等以上學校退場條例」今年上路，但現行私校停辦仍可依「私立學校法」或退場條例雙軌進行，立法院民眾黨團今開記者會要求將退場條例定位為優先特別法，並直指2070年學齡人口只剩目前一半，建議公立大學同步減招，維持公私校學生比例，以利優質私校存續。

民眾黨立委張其祿指出，私校停辦雙軌進行，形同架空退場條例的功能與強制性，私校董事會可以考量自身利益，在未正式列入專案輔導學校前，依私校法辦理退場、清算校產，嚴重影響教師與學生權益，教育部應明確將退場條例定位為優先適用的特別法；此外，高教M型化仍無解，教育部應釐清各大學研究、技術、教學、在地聯結等任務，平衡公私校資源，各校才能依據自身條件發展特色。

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張其祿直言，依據國家發展委員會推估，2021至2030年大學學齡人口預估減少26萬人，2070年國中小、高中、大學學齡人口都只剩2021學年度一半，若國立大學招生員額不變、家長及學生先公立後私立想法不改，10年後恐怕只有2.4萬人會選讀私立大學，全台僅5、6所大型私校能生存，教育部不應單方面要求私立大學與科大減招，公立大學也應跟進，維持公私校學生穩定比例，並讓辦學不佳的私校退場。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝指出，「私校退場條例」實施後雖可提升高教品質，但高教資源分配患寡又患不均，法令制度限制私立大學發展，以及公私立大學不公平競爭，種種問題造成多數大學只能縮衣節食、清寒辦學，建議召開高教國是會議、制定總體高教發展藍圖，私校工會將支持任何有助於突破高教困境的方案，包括公私校同步減招、發給私大學生每學期2.5萬元教育券，以及建立學費彈性調整機制等。

前國立臺北商業大學校長張瑞雄認為，政府應制定更合宜的大學管理辦法，而不是用中小學的教師法，甚至針對國立大學要公教分離，將國立大學視同公務機關是削足適履，已讓國立大學喪失競爭力，此外，目前包含系所的成立與關閉、招收多少學生、學費等都需要教育部同意，大學辦學彈性低、時效不夠，競爭力也跟著消失。

台灣民眾黨立委張其祿。（記者田裕華攝）

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