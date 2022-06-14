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    要公務員唸推文引熱議 苗博雅：既然違法就要有勇氣接受調查

    苗博雅強調，公務員在上班時間使用公務網路匿名當政治打手，就是公然違法；既然公然違法，就要有勇氣接受調查，為違法行為承擔。（資料照）

    苗博雅強調，公務員在上班時間使用公務網路匿名當政治打手，就是公然違法；既然公然違法，就要有勇氣接受調查，為違法行為承擔。（資料照）

    2022/06/14 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會財政建設委員會昨日針對「PTT發文事件調查」進行專案報告，交通局科長林育生因涉及於公務時段在PTT發表與公務無關的貼文，台北市議員苗博雅當場要求林育生唸出他曾發出的某篇推文，引起諸多討論。苗博雅稍早在臉書貼出昨日的質詢影片，並強調擔任公職者，具名為自己的「公務言論」負責，是非常自然、正常的事，既然公然違法，就要有勇氣接受調查，為違法行為承擔。

    苗博雅在臉書提到，或許現在台北市從市長、發言人帶頭，已經習慣「發言不用負責任」的文化，好像不論怎麼亂講都能免責，所以昨天的質詢才會引起這麼多關注。但也有人質疑，難道上班摸魚就該被帶到議會公諸於世嗎？苗博雅則說，如果是在私人企業工作、上班打混，議會不能管，議員也無權過問；公務員領的則是人民的納稅錢，有屬於公務員應該遵守的法令，因公務員違法，才會受到議會調查。

    苗博雅表示，公務員上班時間可以上網，也有言論自由，但公務員利用上班時間去當匿名的政治打手就是違法，違法行為不能拿言論自由當「遮羞布」。

    苗博雅舉例，在戒嚴晚期，執政黨曾匿名發表政論打擊在野黨，接著演變成用納稅人的錢買廣告說政府好話，後來國會推動立法，規範政府買廣告必須清楚標示出資者、公開預算流向，自此之後，政府及官員動用行政資源宣傳的文宣都必須清楚標示、不能匿名，否則就是違法。苗博雅強調，道理就是「事主不能裝公親」，政府官員做政策辯論，不能假扮小市民，這是最基本的利益揭露。

    苗博雅質疑，公務員不可能不知道《公務人員行政中立法》、《公務員服務法》這兩部法律，公務員不可以利用公家資源，支持或反對特定的政黨、其他政治團體或公職候選人。公務員在上班時間使用公務網路匿名當政治打手，就是公然違法；既然公然違法，就要有勇氣接受調查，為違法行為承擔。

    涉及網軍爭議的北市府公務員昨日列席備詢。（資料照）

    涉及網軍爭議的北市府公務員昨日列席備詢。（資料照）

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