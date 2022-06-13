為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國宣稱享有台灣海峽主權 國民黨：不能認同

    國民黨今晚針對中國近來頻頻表態台海主權強調，國民黨的立場是各方在不危害區域安全、不侵害我方權利及符合國際規範的前提下，都應享有在台灣海峽航行的自由。圖為美國海軍伯克級驅逐艦桑普森號（USS Sampson，DDG 102），傳出4月下旬曾通過台海。（美聯社資料照）

    國民黨今晚針對中國近來頻頻表態台海主權強調，國民黨的立場是各方在不危害區域安全、不侵害我方權利及符合國際規範的前提下，都應享有在台灣海峽航行的自由。圖為美國海軍伯克級驅逐艦桑普森號（USS Sampson，DDG 102），傳出4月下旬曾通過台海。（美聯社資料照）

    2022/06/13 23:06

    〔記者林良昇／台北報導〕對於近期有關中國軍方表示「台灣海峽非國際水域」、中國外交部稱「對台灣海峽享有主權權利和管轄權」一事，國民黨對此表示不能認同，認為相關言論不只刺激區域緊張、也無助於兩岸和平穩定，完全沒有必要。

    國民黨今晚表示，國民黨的立場是各方在不危害區域安全、不侵害我方權利，以及符合國際規範的前提下，都應該享有在台灣海峽航行的自由。因此始終反對中共在台海周邊進行軍事演習，也反對任何破壞雙方默契、片面改變現狀的行為。這些不友善的言行不但威脅台灣安全，也破壞區域穩定與和平、侵蝕兩岸愈發薄弱的互信，徒然增加兩岸擦槍走火的風險而已。

    國民黨認為，兩岸互動的基礎是對等和尊重，任何片面且獨斷的言行只會加深疑懼、妨礙溝通和製造對立，對兩岸人民都沒有好處。況且，台灣海峽對於台灣的生存發展和區域安全繁榮至關重要，因此中共方面的相關主張，如果侵害到我方的主權權利和管轄權、影響到區域共同的關切和利益，想必也不會被台灣人民和相關國家所接受。

    國民黨強調，目前兩岸情勢仍舊緊張，台海依然存在衝突風險，但無論面臨怎樣複雜難解的情勢，海峽兩岸都應該以追求和平為最高原則，以交流和對話來化解歧見。展示武力或訴諸激進言論，是完全沒有必要的行為，而且對事情也沒有幫助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日政府發言人：美日韓防長聯合聲明首載明台灣 對國際社會至關重要
    2022/06/13 17:13

    日政府發言人：美日韓防長聯合聲明首載明台灣 對國際社會至關重要
    準備阻外國軍艦進入？彭博：中國頻向美宣稱「台海非國際水域」
    2022/06/13 15:23

    準備阻外國軍艦進入？彭博：中國頻向美宣稱「台海非國際水域」

    43歲被叫嫩妹？無敵童顏的秘密曝光
    日本防長與中國會談 強調台海和平極為重要
    2022/06/12 20:07

    日本防長與中國會談 強調台海和平極為重要
    帶頭倡議「台海安全重要性」 菅義偉：要讓全球關注台灣問題
    2022/06/11 20:15

    帶頭倡議「台海安全重要性」 菅義偉：要讓全球關注台灣問題

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    美中防長會談論及台灣爆衝突 北京囂張狂言：不惜一戰
    2022/06/11 06:36

    美中防長會談論及台灣爆衝突 北京囂張狂言：不惜一戰
    美中防長首會 奧斯汀籲「勿再對台破壞」 魏鳳和嗆美「以台制華」
    2022/06/10 19:47

    美中防長首會 奧斯汀籲「勿再對台破壞」 魏鳳和嗆美「以台制華」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播