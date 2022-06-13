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    北市網軍案》林士峰質疑「霸凌」?四叉貓「網路公審」反諷笑翻萬人

    四叉貓在臉書PO出一張藥師林士峰留言的網路截圖，諷刺說這才是「網路公審」。（圖取自臉書）

    四叉貓在臉書PO出一張藥師林士峰留言的網路截圖，諷刺說這才是「網路公審」。（圖取自臉書）

    2022/06/13 20:51

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」風波延續，台北市議員苗博雅今（13日）質詢時，當場要求涉案的交通局科長林育生唸出曾發表過的推文，此舉卻引來柯粉藥師林士峰不滿，認為是霸凌。對此，網紅「四叉貓」在臉書示範「網路公審」反諷，笑翻萬名網友。

    林士峰在臉書貼文抨擊：「有哪個鄉民在匿名留言的時候，知道自己寫的東西要在議會殿堂上被公審公開念出。這不就是血淋淋的霸凌嗎？心理素質不夠堅強的人，哪受的了這樣的羞辱。鼓勵這種網路文化，把罷凌當有趣的風氣，令人對台灣社會感到憂心。」

    對此，四叉貓則在臉書貼文質疑，市府公務員造謠帶風向，又隨意攻擊別人，甚至抹黑四叉貓收錢跟媒體搞一條龍，「要是今天四叉貓心理素質不夠堅強，受到這種羞辱保證食慾不振爆瘦個30公斤，到時候又該是誰負責呢？」

    稍晚，四叉貓又在臉書貼文表示：「我只示範一次，這樣才叫網路公審。」只見文章附

    上一張臉書截圖，一名長相清秀正妹的求租房文，林士峰留言「可以一起同住嗎？一起租比較划算」。

    四叉貓的「公審」文發出後，隨即引起熱烈討論，截至晚間8點25分，已經有1.3萬網友按讚、將近400次分享以及破千則的留言。網友紛紛表示，「誰說雙標仔不能有性幻想？」、「台男處境已經很慘了可以請他們住手嗎...」、「他老婆有FB嗎？快cue她，啊如果離了的話當我沒說」、「真是噁心到不行」、「跟騷法可以研究一下，磨刀霍霍向4%」。

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