批北市府查網軍「跟著網友辦案」 苗博雅︰發文疑有聯合行為

台北市政府「網軍」疑雲延燒，雖相關局處機關已進行調查並懲處涉及不當行為員工，但北市議員認為，市府是「跟著網友辦案」。（記者鄭名翔攝）

2022/06/13 16:28

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府「網軍」疑雲延燒，雖相關局處機關已進行調查並懲處涉及不當行為員工，但北市議員苗博雅認為，市府是「跟著網友辦案」，僅查察已遭揭發的帳號，也未進一步追究動機、是否為聯合行為、背後有無受對價關係指使的「網軍」、有無其他異常使用帳號等，難平外界質疑，痛批市長柯文哲以「聖人標準」檢視別人、低標要求自己，決議市府資訊局、政風處、人事處聯合重啟調查，並於7月5日前提供調查報告。

台北市議會財政建設委員會今針對「PTT發文事件調查」進行專案報告，涉及於公務時段在PTT發表與公務無關、甚至具政治攻擊言論等包括會展基金會員工林宜民、觀傳局科員宋承恩、交通局科長林育生、新工處幫工程司黃彥翔、秘書處員工陳柏瑞等均列席備詢。

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據北市府調查報告，林宜民使用帳號LovError、going70、going90於上班時間在PTT上發文205篇，其中「幻想文」批防疫內容中謊稱公司未給薪，予以記過2次、年度考績丙等、無年終獎金；宋承恩以帳號SagaCandida、Peterloo、Adlib於上班時段發文、留言91則，從事非公務行為，予以申誡2次。

林育生以帳號Kuloda於上班時段發表345篇文章、5萬多則推文，行為違反公務員服務法，文章內容還涉及選舉議題，違反公務人員行政中立法，予以記過1次；黃彥翔使用帳號s50256nt、NCKUkobe轉貼7則文章，雖次數不多，但仍於上班時段從事公務行為，予以申誡1次；陳柏瑞以帳號a4580672推文112則，且於上班時段發表出書心得等非公務行為，予以申誡2次。

議員苗博雅再揭，交通局科長林育生近半年天天都上PTT，發文內容批路權團體「噁心」、「害死人的路權仔」等，並在2018年選前一天發文大力幫柯文哲催票，還飆罵議員王浩髒話並嗆「欠罵」、「藉審預算刁難市府」、分析選情稱「能拉下顏若芳、簡舒培這些『柯黑』就爽」等，不但破壞交通局與路權團體的信任基礎，且嚴重違反公務人員行政中立，但交通局卻僅記過1次，林育生今年已有4次嘉獎可抵銷，懲處全然不痛不癢。

苗博雅質疑，這些發文疑有聯合行為，據查去年6月宋承恩發文後，林宜民立即推文響應、去年7月林育生發文，林宜民也在底下推文，市府員工上班混水摸魚竟如此巧合，但資訊局卻未追查其中關聯性，相關局處也未深入瞭解行為動機，痛批柯文哲以聖人標準檢視他人、最低標準檢視自己，使市府公務員成為匿名的政治打手。

議員黃郁芬批，雖市府員工有上網搜集輿情等公務需求，也尊重行使言論自由，但不該於上班時段進行污辱、誹謗行為，北市府調查及究責均不當一回事；議員林穎孟、邱威傑認為，資訊局應擴大清查北市府內公務電腦是否存在其他頻繁不當使用PTT等論壇行為。

財建委員會召集人、議員林亮君裁示，北市資訊局、政風處、人事處應針對府內公務電腦登入PTT或Dcard論壇數據流量、近4年市府人員於上班時段違反公務人員行政中立法、公務員服務法，從事與公務無關網路發言及動機有無涉及不法利益、各局處也應針對刑事違法事項及資通使用注意事項等，進行聯合調查，於7月5日前提供報告；此外，交通局須於2週內針對林育生的PTT發文重啟調查並研議重新處分，各局處也應於本週五前提供當事人詳實訪談紀錄。

涉及網軍爭議的北市府會展基金會員工林宜民（站立者）、交通局科長林育生（前排由左至右）、新工處幫工程司黃彥翔、觀傳局科員宋承恩、秘書處員工陳柏瑞等今均列席備詢。（記者鄭名翔攝）

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