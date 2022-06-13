談九二共識 江啟臣：擱置爭議、求同存異

國民黨前主席、立委江啟臣。（資料照）

2022/06/13 14:28

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席朱立倫訪美，提出「九二共識是沒有共識的共識」，引發各界議論，國民黨前主席、立委江啟臣今表示，擱置爭議、求同存異，是最根本的意義﹔兩岸在主權上各有表述，彼此沒有共識，所以先擱置，先談其他議題。

對於朱立倫訪美，並重啟國民黨駐華府代表處，江啟臣今接受網路節目專訪時表示，他仍有前主席的身分，不去評論現任主席﹔但他在擔任主席時也主張應該要加強，在華府，國民黨不能沒聲音，他講過說要成立在華府的代表處，朱立倫也實現了，他也要肯定。

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江啟臣說，有代表處只是開頭，後續怎樣讓華府有國民黨聲音，讓台灣的聲音能完整在華府決策圈呈現，而不是完全由民進黨來代表，才是重點。

江啟臣認為，民進黨最喜歡用冷戰思維邏輯，二分法、扣帽子，不是親美就是反美，不是親中就是反中，不是保台就是賣台，朱立倫這次去美國最想做的事，就是撕掉被抹紅的標籤，也講得特別大聲，從美方角度看，國民黨該做的應是把國民黨對外的態度跟立場表達。

江啟臣指出，國民黨應清楚跟美方講，國民黨是選價值大於選邊，今天會跟美國比較親近，是因為在理念跟價值相同，但密切親美不代表照單全收，很多事情我們也是有意見﹔所謂「疑美」是對台灣本身利益考量更大於親美。

江啟臣說，在美中對抗下，我們作為獨立自主國家，有自主性和主權要捍衛，對大陸對美國，要守住中華民國主體性，回到中華民國憲法處理對美跟兩岸關係。

對於九二共識，江啟臣說，九二共識比較模糊，不是大家都懂，容易被抹，要講得清楚就是擱置爭議、求同存異﹔如果沒辦法擱置爭議，兩岸怎麼坐下來談？

江啟臣認為，要擱置爭議坐下來談，兩岸當然在主權上有自己的想法跟表述，「你有你的表述，我有我的表述」，彼此沒有共識，只好先擱置，但爲了不要衝突，總是希望擱置先那些，先談其他的，在台灣不管哪個黨執政，沒人樂見台海發生衝突，即便華府也不樂見。

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