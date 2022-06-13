魏鳳和嗆分裂將打到底 王定宇：台灣連1秒都不曾屬於中共

民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2022/06/13 13:24

〔記者謝君臨／台北報導〕中國國防部長魏鳳和在「香格里拉對話」中，強調若有人膽敢把台灣分裂出去，將不惜一戰打到底。對此，民進黨立委王定宇反嗆，台灣從古至今，從未是中華人民共和國的一部分，連1秒都沒有，哪來的分裂出去；一個師出無名、窮兵黷武的談話，更坐實國際社會的共識，中國是國際和平穩定最大的威脅。

王定宇表示，魏鳳和在「香格里拉對話」中，三番兩次拿區域和平穩定說嘴、嗆聲，不曉得是否中國上下全體「媽寶國化」，這種影響國際和平穩定的言論除了傷害中國，讓中國成為國際公認的最大威脅以外，到底有何好處？

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他說，中國要尊重承認中華民國台灣2350萬人存在的事實，這樣義和團式、威脅區域和平穩定的談話，剛好促進區域自由民主國家之間的合作，包括G7、四方安全談話，到兩國高峰會談等。

王定宇指出，這樣的言論只會把台灣越推越遠，連好鄰居、好朋友都當不成了，還想要當家人？其言論對國際是標準逆流，在俄烏戰爭後，國際企求和平穩定的氛圍下，中國反而講這樣的言論，最主要是迎合獨裁者習近平的想法，迎合習邁下第3個5年任期，他的「二十大會」所需要的氛圍，將內部需求外部化。

他認為，這樣的談話，真正受傷的是中國的實質利益，當它成為國際公認威脅，其國際貿易、一帶一路、外交關係，大概都會遇到一些困難，魏鳳和的話唯一迎合歡心的大概只有習近平，迎合其政治需求，國際會警惕小心。

王定宇說，我們看到印太地區各國強化軍備，背後最大的原因就是中國的窮兵黷武，日本國防支出調高1倍，菲律賓、越南、馬來西亞、印度、印尼、台灣、韓國，每一國軍備支出都調高，背後原因就是中國。

他強調，魏鳳和的談話再次證實中國就是一個國際麻煩製造者，習近平應該更有自信一點，不要老是做國際逆流，這不僅影響台海關係、印太關係，在後烏克蘭戰爭中，中國將把自己陷入國際公認威脅的困境中。

民進黨團副幹事長林靜儀也在黨團記者會中表示，從「香格里拉對話」中各國言論可知，不是以鄉愿或鴕鳥式的維持和平，而是希望能維持平衡，針對片面造成區域威脅的國家，必須自我提升武力並和盟友合作，這和民進黨政府區域和平的長期主張一致。

民進黨立委陳亭妃說，魏鳳和自己一廂情願，強調台灣問題是中國內政，美國國防部長奧斯汀則直接盤點中國近期的挑釁行為，要求中國注意，並斥責中國在東海、南海威脅、恫嚇台灣的諸多惡行，點名中國是麻煩製造者，要自我克制。

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