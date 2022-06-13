拋中正紀念堂周邊轉型「首都廣場」 林佳龍：發展觀光新亮點

前交通部長林佳龍今提規劃將中正紀念堂、總統府等區域發展為「首都廣場」，讓威權與民主共存，成為觀光新亮點。圖為林佳龍本月7日站在中正紀念堂臺灣人民聚集中正紀念堂訴求民主改革的巨幅照片前，回憶當年自己參與的野百合學運。（資料照）

2022/06/13 10:45

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨台北市長提名尚未翻牌，衛福部長陳時中、前副總統陳建仁、前交通部長林佳龍都被視為可能人選，林近來完成「「大台北首都圈12大市政願景」，今再推出經濟與觀光篇，規劃將中正紀念堂、總統府等區域發展為「首都廣場」，讓威權與民主共存，成為觀光新亮點。

林佳龍指出，面對疫後經濟，首都台北必須肩負更重大的責任，提出引領台灣經濟成長的策略，他提出計畫，運用「智慧經濟」與「首都圈觀光」的思維，聚焦「資金會生運」等五大產業升級，同時推動「主場街遊通」等觀光五部曲。

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針對疫後觀光，林佳龍規劃4年投入100億元，推動主題旅遊、新設5條觀光雙層巴士路線等，並成立北北基桃首都圈觀光產業聯盟；他也推出「首都廣場亮點計畫」，將中正紀念堂、總統府、景福門圓環、凱達格蘭大道、台北賓館、國家圖書館、外交部規劃為行人徒步的首都廣場，讓威權與民主並存的歷史現場、觀光與文化融合的場域，成為首都觀光的新亮點。

林佳龍指出，未來將整合數位科技與文創特色，促進商業聚落再生發展，活化萬華、大稻埕、東區、天母、五分埔、通化、饒河、景美、公館、寧夏等商業聚落，並在基隆河、淡水河、景美溪，新店溪流域設置大規模夜間運動空間及夜間休閒場所，同時發行食、宿、遊、購、行不同組合的觀光數位套票。

針對資訊服務業、金融業、會展、生技醫藥與照護、運輸倉儲物流5項國際競爭力產業，林佳龍提出資訊服務國際輸出、金融責任導入建設、智慧城市數位會展、敏捷生醫台北研發、物流產業低碳運輸5大策略方向。

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