為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳吉仲：126億打造冷鏈物流 布局石斑魚通路

    農委會主委陳吉仲今天晚間在臉書表示，政府已投入2年126億農漁畜冷鏈計畫，將優先建構水產品區域冷鏈物流中心，布局石斑魚內外銷通路。（圖擷取自陳吉仲臉書）

    農委會主委陳吉仲今天晚間在臉書表示，政府已投入2年126億農漁畜冷鏈計畫，將優先建構水產品區域冷鏈物流中心，布局石斑魚內外銷通路。（圖擷取自陳吉仲臉書）

    2022/06/12 22:14

    〔中央社〕中國片面宣布禁止台灣石斑輸入，農委會主委陳吉仲今天晚間在臉書表示，政府已投入2年新台幣126億農漁畜冷鏈計劃，將優先建構水產品區域冷鏈物流中心，佈局石斑魚內外銷通路。

    中國突襲片面宣布禁止台灣石斑輸入，陳吉仲昨天批評中國屢次不符合國際規範，同時宣布啟動三大措施，包含在屏東、高雄兩石斑魚產地設立冷鏈物流拓展歐美市場等。

    陳吉仲今天晚間在臉書（Facebook）進一步表示，在今年初，行政院就核定兩年126億的農漁畜冷鏈計劃，其中「漁產品冷鏈物流體系」建置3座區域物流中心，除了台南將軍區域物流中心外，還投入總經費6億元分別在高雄興達港以及屏東鹽埔漁港建立區域物流中心，就是為了提升石斑魚、午仔魚等水產品的加工冷鏈系統，相關計劃都已在進行中。

    陳吉仲指出，透過由政府主導的冷鏈物流系統，穩定台灣水產國際競爭力，進一步達到出口外銷與產銷調節的任務；另外還協助產業團體建置或改善批發市場冷鏈、加工廠及冷凍廠，持續完善冷鏈公共建設，加強產銷調節能力。

    陳吉仲說，台灣遠洋漁業發達，養殖技術的進步，也帶動國內發展優質國產魚，面對國際市場的變異及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，已不斷思考如何加強加工及冷鏈技術，讓國際市場和國內消費者更容易選購。

    陳吉仲提到，將持續完成相關加工冷鏈系統，讓魚產品在捕撈或養殖池育成後，定期檢驗環境和魚的用藥安全標準，再做三去三清，之後進入冷鏈設備中保存，有計劃性的販售，穩定漁民收益；也鼓勵漁民及團體自建品牌，進一步加工後讓消費者有更多選擇，為產業加值。

    陳吉仲表示，中國違反國際規範，用不符合科學及專業的手段暫停台灣石斑魚輸入中國，面對此危機要化為轉機，全力執行開拓如美國、紐西蘭及日本等新市場，同時也要讓國內消費者享受到高品質水產品，因此優先推動國內區域水產冷鏈及加工物流中心，提升水產品競爭力。

    陳吉仲最後呼籲，此時，我們更要團結支持台灣的國產石斑魚，讓台灣的水產品可以更永續經營。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    越挫越勇！ 屏東果農推鳳梨鱸魚湯即食包 下一道是「鳳梨石斑湯」
    2022/06/12 20:21

    越挫越勇！ 屏東果農推鳳梨鱸魚湯即食包 下一道是「鳳梨石斑湯」
    中國賤招打壓 陳吉仲：早已提前佈局
    2022/06/12 15:17

    中國賤招打壓 陳吉仲：早已提前佈局

    董至成曝：演藝圈瘦腰武器都靠「它」
    中國突襲禁台石斑 蘇貞昌視察屏東：中國隨時用政治干預貿易
    2022/06/12 15:00

    中國突襲禁台石斑 蘇貞昌視察屏東：中國隨時用政治干預貿易
    批中共貿易武器化 吳釗燮：和中國做生意只是幫他們添軍火
    2022/06/12 13:08

    批中共貿易武器化 吳釗燮：和中國做生意只是幫他們添軍火

    全國電子618狂歡購物節 +1元多一件
    中國「這些理由」禁台灣石斑 農委會1張圖打臉曝蹊蹺
    2022/06/12 06:32

    中國「這些理由」禁台灣石斑 農委會1張圖打臉曝蹊蹺
    不排除WTO申訴！中國禁台灣石斑 陳吉仲嗆違反國際慣例 宣布啟動三大措施
    2022/06/11 10:48

    不排除WTO申訴！中國禁台灣石斑 陳吉仲嗆違反國際慣例 宣布啟動三大措施
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播