中國突禁我國石斑魚！矢板明夫：又一次有計劃的政治打擊

矢板明夫認為，中方禁止我國石斑魚輸入，是又一次有計畫的政治打擊。（資料照）

2022/06/12 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國聲稱多次從台灣輸入的石斑魚中驗出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，還檢出土黴素超標，將於6月13日起禁止輸入。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，這是繼去年的鳳梨、蓮霧、釋迦之後，對台灣的漁農業者進行的又一次有計劃的政治打擊。

矢板明夫在臉書貼文表示，石斑魚的產地主要在高屏等台灣南部地區，是綠營支持者相對較多的地方，北京當局或許是想要通過打壓相關業者，來影響11月的九合一選舉。

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矢板明夫認為，石斑魚被檢驗出有害物質的說法，應該是無稽之談，理由是，去年原本要出口到中國的鳳梨，因檢驗不合格被取消後，大量轉銷到日本，卻沒聽說過在日本海關查出什麼問題，「難道，被稱為全世界最龜毛的日本質檢人員，都沒有在認真工作嗎？我不相信。所以，在鳳梨問題上，我敢斷定，一定是中方在故意刁難台灣。」

矢板明夫指出，台灣還有很多產品高度依賴中國市場，今後兩岸有任何風吹草動，都隨時可能變成被中國打壓的對象，相關業者應該及時做好轉型的準備，「台灣今後應該著力的，是提高產品的魅力、打造自己的品牌。以鳳梨為例，日本是一個鳳梨消費大國，但國內差不多只有沖繩產，95%靠進口。現在主要進口國是菲律賓和哥斯達黎加。目前台灣產的鳳梨價格偏高，但如果針對日本的高級市場開發出好的商品，還是很有成長空間的。」

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