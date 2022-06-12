為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國突禁我國石斑魚！矢板明夫：又一次有計劃的政治打擊

    矢板明夫認為，中方禁止我國石斑魚輸入，是又一次有計畫的政治打擊。（資料照）

    矢板明夫認為，中方禁止我國石斑魚輸入，是又一次有計畫的政治打擊。（資料照）

    2022/06/12 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中國聲稱多次從台灣輸入的石斑魚中驗出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，還檢出土黴素超標，將於6月13日起禁止輸入。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，這是繼去年的鳳梨、蓮霧、釋迦之後，對台灣的漁農業者進行的又一次有計劃的政治打擊。

    矢板明夫在臉書貼文表示，石斑魚的產地主要在高屏等台灣南部地區，是綠營支持者相對較多的地方，北京當局或許是想要通過打壓相關業者，來影響11月的九合一選舉。

    矢板明夫認為，石斑魚被檢驗出有害物質的說法，應該是無稽之談，理由是，去年原本要出口到中國的鳳梨，因檢驗不合格被取消後，大量轉銷到日本，卻沒聽說過在日本海關查出什麼問題，「難道，被稱為全世界最龜毛的日本質檢人員，都沒有在認真工作嗎？我不相信。所以，在鳳梨問題上，我敢斷定，一定是中方在故意刁難台灣。」

    矢板明夫指出，台灣還有很多產品高度依賴中國市場，今後兩岸有任何風吹草動，都隨時可能變成被中國打壓的對象，相關業者應該及時做好轉型的準備，「台灣今後應該著力的，是提高產品的魅力、打造自己的品牌。以鳳梨為例，日本是一個鳳梨消費大國，但國內差不多只有沖繩產，95%靠進口。現在主要進口國是菲律賓和哥斯達黎加。目前台灣產的鳳梨價格偏高，但如果針對日本的高級市場開發出好的商品，還是很有成長空間的。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳吉仲：126億打造冷鏈物流 布局石斑魚通路
    2022/06/12 22:14

    陳吉仲：126億打造冷鏈物流 布局石斑魚通路
    中國突襲禁台石斑 蘇貞昌視察屏東：中國隨時用政治干預貿易
    2022/06/12 15:00

    中國突襲禁台石斑 蘇貞昌視察屏東：中國隨時用政治干預貿易

    董至成曝：演藝圈瘦腰武器都靠「它」
    批中共貿易武器化 吳釗燮：和中國做生意只是幫他們添軍火
    2022/06/12 13:08

    批中共貿易武器化 吳釗燮：和中國做生意只是幫他們添軍火
    中國打壓 6/13再禁台灣石斑魚
    2022/06/11 05:30

    中國打壓 6/13再禁台灣石斑魚

    全國電子618狂歡購物節 +1元多一件
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播