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    林婕麗退黨轟朱立倫、馬英九滅黨 斷言國民黨北市選情不樂觀

    透過「同舟計畫」重返國民黨、原意參選台北市中山、大同區議員的林婕麗今宣布退黨。（翻攝林婕麗臉書）

    透過「同舟計畫」重返國民黨、原意參選台北市中山、大同區議員的林婕麗今宣布退黨。（翻攝林婕麗臉書）

    2022/06/12 19:18

    〔記者鄭名翔／台北報導〕透過「同舟計畫」重返國民黨、原意參選台北市議員的林婕麗，因資格不符無法參加初選，令她怒批受到北市黨部打壓，加上不滿黨主席朱立倫過度親美，路線已偏向「小綠」，今憤而宣布退黨，受訪時更斷言，黃珊珊積極走動地方，北市藍營基層已有鬆動，市議員選戰也面臨小黨、無黨夾攻，未來國民黨選情恐不樂觀。

    對於林婕麗的退黨，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示予以尊重，但強調「同舟計畫」規定回黨必須滿6個月才得以參加初選，林婕麗未符規定、絕非黨部刻意打壓；而中山、大同區4名黨籍參選人均會持續努力，若林婕麗心不在此也無法給予協助，後續無論在市長、市議員選戰中，黨部將全力以赴。

    林婕麗今表示，朱立倫出爾反爾、不講信用、大玩兩面手法，未來將使桃園市勝選機率渺茫，而自己也因深受北市黨部打壓，對黨「內鬥內行，外鬥外行」的做法深感心寒，痛批「朱立倫與馬英九是來殲滅國民黨的」，因而憤而退黨，持續耕耘地方，不參加此次選舉。

    林婕麗今受訪時砲轟朱立倫路線已偏向民進黨、走向「小綠」，而黃呂錦茹私心太重，加上難爭取年輕選票，且台灣民眾黨受惠黨主席柯文哲於疫情表現而得以爭光，副市長黃珊珊也藉機勤走各地，已使地方樁腳鬆動，基層藍軍正在流失，未來國民黨於議員及市長選戰將陷入苦戰。

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