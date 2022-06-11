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    歐洲好朋友來了！ 立陶宛官員明率團訪台

    經濟部政務次長陳正祺（右）5月率團訪問立陶宛，與立陶宛經濟暨創新部次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšien，左）合影。（資料照，經濟部提供）

    經濟部政務次長陳正祺（右）5月率團訪問立陶宛，與立陶宛經濟暨創新部次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšien，左）合影。（資料照，經濟部提供）

    2022/06/11 18:11

    〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今（11）日表示，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）明天率官員及重要科技企業領袖共10人抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作的訪問。這是我國於去年11月18日設立「駐立陶宛台灣代表處」後，立陶宛政府首位來訪的次長級的經貿官員，外交部誠摯歡迎。

    外交部指出，聶琉嫻娜這次偕立陶宛高科技業者代表訪台，將拜會我國政府經貿相關部會，參訪我國關鍵產業優勢企業，探索雙方在經貿投資、產業對接與供應鏈安全等領域的合作契機，一同促進民主夥伴團結與韌性，邁向互惠互利的永續未來。

    外交部強調，台灣與立陶宛是共享自由民主的價值夥伴，雙方共同關切自由、人權 、民主韌性及供應鏈安全等重要議題。面對全球威權主義持續擴張，破壞以規則為基礎的國際秩序，台灣與立陶宛深切體會唯有全球民主夥伴團結一致，才能堅守彼此共同珍視的自由民主價值。

    外交部說，去年10月國發會主委龔明鑫率「中東歐三國經貿投資考察團」訪問立陶宛，成果豐碩，雙方簽署6項合作備忘錄，奠定兩國深化合作的堅實基礎。今年5月，經濟部政務次長陳正祺再度率團赴訪，召開首屆「台立次長級經濟對話」，持續深化雙邊交流。

    外交部表示，聶琉嫻娜政務次長率團訪台，不僅證明雙方在共同價值理念的基礎上，持續穩健推進經貿交流合作的決心，更開啟兩國政府高層常態互訪交流的新篇章。

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