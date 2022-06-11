國民黨援引防疫宣導片與疾管署新聞稿 質疑陳時中甩鍋

國民黨召開「1922不具公權力？大家又誤會陳時中了？」記者會，由文傳會主委王育敏（中）、副主委王鴻薇（左）及立委洪孟楷（右）一同説明。（記者田裕華攝）

2022/06/11 11:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「1922不具公權力？大家又誤會陳時中了？」記者會，透過播放3支防疫指揮中心的宣導影片，片尾都有打上請民眾撥打「1922」防疫專線電話，以及提出疾管署去年2月說明「1922」防疫專線的新聞稿，強調衛福部長陳時中甩鍋、卸責、說謊。

國民黨副秘書長王育敏指出，今天播放防疫宣導影片就是在打臉陳時中，因為影片中提醒民眾如果出現症狀，就要撥打衛生局或「1922」，陳時中竟說「1922」不具有公權力，只有諮詢功能，完全是欺騙社會大眾、推拖責任。

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王育敏表示，「1922」防疫專線不是只有諮詢功能，根據疾管署去年2月的新聞稿稱，國內外都可以打通，而且專線24小時不打烊，除了可以解答民眾疑慮，還有相關因應作為，不是只有諮詢功能而已，新聞稿中甚至還提及這支專線去年1月前已經後送相關部會業務單位達8.4萬件案件，如果不具有公權力，相關業務單位為何要接受這些案件？陳時中明顯就是甩鍋、卸責、說謊。

王育敏強調，政府專線如果委外，就沒有公權力嗎？像「1999」民眾服務專線，「113」婦幼保護專線，同樣也是委外，都具有公權力，「1922」防疫專線動用如此多的國家資源與人力，陳時中卻說因為是委外，所以不具公權力，這像話嗎？

國民黨指出，因為「恩恩案」，陳時中為了撇清責任、甩鍋給新北市政府，讓「1922」防疫專線好不容易建立起的人民信賴感，一夕崩潰，該黨要求陳時中向國人鄭重道歉，並公布「1922」專線相關SOP，立即檢討改進流程中的問題，讓染疫民眾無法獲得即時幫助、延誤就醫時機的憾事不再發生。

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