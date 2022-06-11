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    結束訪台行程 斯洛伐克帥哥議員真心告白

    斯洛伐克國會議員史丹奇克。（取自史丹奇克臉書）

    斯洛伐克國會議員史丹奇克。（取自史丹奇克臉書）

    2022/06/11 05:47

    〔記者楊丞彧／台北報導〕斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）偕斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）等國會議員及官員共10人，本月5日抵台展開6天官方訪問行程。部分團員昨（10）日拜會高雄市政府後，晚間搭機返國。27歲的國會議員史丹奇克（Andrej Stančík）在Instagram表示，這是趟迷人的旅程，他真的是迷上了台灣；他也以英文向台灣人表示謝意，並希望很快地能再訪台灣。

    「斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團」訪台期間與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、高雄市長陳其邁等我國政要會晤，勞倫契克更指此次訪台就是以行動證明挺台。吳釗燮8日頒贈外交睦誼獎章給歐舒斯基，表彰他對深化台斯關係的貢獻。台斯雙方8日也完成簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」，並即刻生效。訪團10日造訪高雄，由布拉提斯拉瓦省省長德若巴（Juraj Droba）與陳其邁簽署姊妹市及友好夥伴城市，全面擴大各領域交流合作。

    史丹奇克以斯洛伐克文寫道，他們已啟程返家，這真是趟迷人的旅程；訪台期間行程滿檔，但讓人覺得遺憾的是，因為防疫規定，他們哪都不能去。但是，他已深深地迷上了台灣，回國將分享更多見聞。他也相信，這次訪團給台灣留下了深刻地印象，也積極大力地推銷斯國。

    史丹奇克也以英文向台灣追蹤者致謝，他非常享受在台灣的時光，也希望在沒有防疫限制的情況下，能很快地再訪台灣。他對於台灣的經濟發展、台灣人的溫暖以及台灣的民主，都感到相當驚豔，這次訪問真的是很棒的經驗。

    在10日造訪港都高雄期間，史丹奇克與同團的國會議員齊阿克（Miroslav Žiak）都在Instagram分享了一則限時動態，兩人相當融入台灣生活，戴著口罩唱卡拉OK。兩人表示，這次訪台在媒體引起不小的迴響，回饋也十分正面。台斯雙方同意將進行合作，不但台灣會提供獎學金給斯洛伐克學生，台灣企業也對投資斯國感興趣，而「這正是外交」。

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