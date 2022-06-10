勇鷹高教機將拋投500磅水泥彈 前空軍副司令：平戰轉換 測試諸元

勇鷹高教機（見圖）即將首次掛載訓練彈演練，拋投500磅水泥彈。（資料照，記者游太郎攝）

2022/06/10 20:26

〔記者吳書緯／台北報導〕蔡政府推動「國機國造」，研製勇鷹高教機取代AT-3教練機和F-5部隊訓練機，勇鷹高教機已陸續交機中。根據射擊通報，中科院與漢翔本月下旬將在西部沿海實彈射擊，使用武器為「飛機武器拋投500磅水泥彈」，據證實，這是勇鷹高教機首次掛載訓練彈演練。前空軍副司令張延廷今天受訪分析，這項射擊是朝「平戰轉換」方向，以及測試勇鷹的性能諸元。

根據漁業署射擊通報指出，中科院發布的「對海（空）實彈射擊報告單」顯示，漢翔將於6月23日到7月6日每天上午10點到11點、下午2點到3點，於台中外海實施500磅水泥彈飛機武器拋投，拋投彈數約2至4枚；對海域危險區域為危險區域中心點5海浬半徑所含的範圍，高度為0至3000英呎。

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據證實，這次操演所使用的飛機就是「勇鷹高教機」，這是首次掛載500磅水泥彈實施拋投，而已經交付空軍的勇鷹高教機，目前不會有實彈射擊演練，僅掛載中科院自行研發的演訓莢艙訓練。

退役中將、前空軍副司令張延廷分析，勇鷹高教機掛載500磅水泥彈拋投，可以概略分為5種考量；首先是透過掛載與實際炸彈等重的水泥彈，測試飛機在掛載彈藥飛行時，飛機重心是否會移動，現有的操縱能力是否被影響。

其次是「平戰結合」，雖然勇鷹定位是高級教練機，但在國家緊急時刻時，也要有緊急作戰能力，讓飛行學官和教官能夠操縱勇鷹進行戰鬥，無論是轟炸敵人陣地、船團等，也可收戰訓合一之效。

第三項，武器系統、火控系統、飛機載台，3個環節缺一不可，所以也要透過實際測試才能知道是否完全能整合。張延廷說，這次測試的第四項考量應為透過實際掛彈飛行，找出掛載武器的性能諸元，因為飛機的性能會在掛彈後而有所不同。

第五點為「武器教範」，因為掛載不同武器都要寫出相對應的操作、飛行方法，例如不同磅數的炸彈，在進行炸射時，所需要的投彈角度、飛行速度也都會有所不同，所以需要實際的飛行數據，來寫成教範供後續參照。

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