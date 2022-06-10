扯！南投老人假牙補助 縣府宣導品被爆挾帶許淑華文宣

南投縣政府補助老人裝假牙，提供的補助款支票，隨附的便當袋等縣府宣導品，被踢爆挾帶國民黨縣長、鄉鎮長參選人的口罩與文宣。（曾琮愷提供）

2022/06/10 17:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府補助65歲以上老人裝假牙，最近進行補助款支票核發，民進黨南投縣議員參選人曾琮愷則爆料，昨（9日）有老人到魚池鄉衛生所領取假牙補助時，隨附的縣府文宣品竟挾帶國民黨南投縣長參選人許淑華等人的口罩文宣，痛批縣府公然違法、行政不中立，若不停止公器私用的輔選行為，將提出檢舉。

縣府社會及勞動處表示，發放老人假牙補助支票時，會再附送便當袋、清潔劑、香皂等縣府宣導品，當天的發放作業，縣長特助林儒彬也有同行，因此除了縣府文宣，也有特助提供的油壺，至於現場發放政黨文宣則非縣府提供。

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身兼國民黨南投縣黨部主委的南投縣長特助林儒彬回應，當天發放地點鄰近國民黨地方黨部，因黨籍魚池鄉長參選人也在附近，便一同到場協助招呼領補助的老人，同時也發放政黨文宣。

民眾可能拿到文宣口罩，就隨手放進便當袋，或因申請假牙補助的人還沒到場，黨部人員就先把文宣品放進便當袋，以致產生縣府宣導品出現政黨候選人文宣的情況，對此向大眾致歉，日後會改正並區分清楚，避免誤會。

曾琮愷痛批，南投縣政府已經黨政不分了，竟公然替特定候選人拉票、發文宣品，連行政中立都不掩飾了，他要求縣府不要再用偷渡方式宣傳候選人，行政濫權到這種地步，不僅引發民眾反感，也傷害縣府形象。

他呼籲縣長林明溱，不要陷公務員於不義，若縣府不停止輔選，他將依違反選罷法及行政中立法提出檢舉，並要求林儒彬辭去縣長特助職務，不要挾行政資源搭順風車，以免類似情況再發生。

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