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    陳芳語登民主峰會嗨唱「玻璃心」 綠委稱現場聽完被圈粉

    范雲（左）分享與陳芳語的合照。（圖／范雲國會辦公室提供）

    范雲（左）分享與陳芳語的合照。（圖／范雲國會辦公室提供）

    2022/06/10 14:14

    〔記者陳政宇／台北報導〕哥本哈根民主高峰會9日登場，以「玻璃心」一曲遭中國封殺的歌手陳芳語應邀演出，並分享她抵制音樂圈言論審查的心得。民進黨立委范雲今（10）日分享，自己之前就很喜歡陳芳語的聲音和風格，如今聽完現場演出後「我被圈粉了！」

    哥本哈根民主高峰會9、10日於丹麥首都哥本哈根舉辦，立法院代表團王婉諭、林昶佐、范雲、邱臣遠、謝衣鳯以及多個民間團體代表台灣與會。陳芳語昨晚應邀在峰會的最後一場議程「自由之聲：抵制音樂審查（Voices of Freedom- Standing up to Music Censorship）」上演唱「玻璃心」。

    此外，陳芳語也分享她抵制音樂圈言論審查的心得，她表示，唱了這首歌之後，大家都認為她失去了廣大的中國市場；然而，陳芳語卻認為自己能擁有自由、擁有民主，獲得的遠遠超過中國這一個市場。

    范雲也透露，她最開心的是會議結束前，主辦單位特別安排陳芳語演唱在中國被禁的歌曲「玻璃心」，代表大家一起對抗音樂審查，「原本我在網路上聽了玻璃心之後，就很喜歡陳芳語的聲音和風格，今天現場聽歌後問她方便合照嗎，她還很友善地幫我向工作人員爭取，可以加上這個布條，啊，我被圈粉了！」

    此外，范雲也把握機會與許多與會者交流，她和丹麥衛福部官員討論台灣與丹麥防疫政策的異同、和歐洲烏克蘭NGO工作者交流台歐之間未來可以有的合作、也與來自香港的民運領袖張崑陽討論全球抗中的各種情勢。

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