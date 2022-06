陳芳語登民主峰會嗨唱「玻璃心」 綠委稱現場聽完被圈粉

范雲(左)分享與陳芳語的合照。(圖/范雲國會辦公室提供)

2022/06/10 14:14

〔記者陳政宇/台北報導〕哥本哈根民主高峰會9日登場,以「玻璃心」一曲遭中國封殺的歌手陳芳語應邀演出,並分享她抵制音樂圈言論審查的心得。民進黨立委范雲今(10)日分享,自己之前就很喜歡陳芳語的聲音和風格,如今聽完現場演出後「我被圈粉了!」

哥本哈根民主高峰會9、10日於丹麥首都哥本哈根舉辦,立法院代表團王婉諭、林昶佐、范雲、邱臣遠、謝衣鳯以及多個民間團體代表台灣與會。陳芳語昨晚應邀在峰會的最後一場議程「自由之聲:抵制音樂審查(Voices of Freedom- Standing up to Music Censorship)」上演唱「玻璃心」。

此外,陳芳語也分享她抵制音樂圈言論審查的心得,她表示,唱了這首歌之後,大家都認為她失去了廣大的中國市場;然而,陳芳語卻認為自己能擁有自由、擁有民主,獲得的遠遠超過中國這一個市場。

范雲也透露,她最開心的是會議結束前,主辦單位特別安排陳芳語演唱在中國被禁的歌曲「玻璃心」,代表大家一起對抗音樂審查,「原本我在網路上聽了玻璃心之後,就很喜歡陳芳語的聲音和風格,今天現場聽歌後問她方便合照嗎,她還很友善地幫我向工作人員爭取,可以加上這個布條,啊,我被圈粉了!」

此外,范雲也把握機會與許多與會者交流,她和丹麥衛福部官員討論台灣與丹麥防疫政策的異同、和歐洲烏克蘭NGO工作者交流台歐之間未來可以有的合作、也與來自香港的民運領袖張崑陽討論全球抗中的各種情勢。

