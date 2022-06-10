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    首頁　>　政治

    立院國民黨團再聲援新北市府 稱基市府也有疏失之嫌

    國民黨團總召曾銘宗（左二）、首席副書記長李德維（右二）、副書記長鄭正鈐（左一）及委員葉毓蘭（右一）等人召開記者會。 （記者劉信德攝）

    國民黨團總召曾銘宗（左二）、首席副書記長李德維（右二）、副書記長鄭正鈐（左一）及委員葉毓蘭（右一）等人召開記者會。 （記者劉信德攝）

    2022/06/10 13:26

    〔記者王千豪／台北報導〕新北市中和2歲男童「恩恩」不幸染疫過世，新北市政府遭質疑延誤送醫。對此，立法院國民黨團今（10）日再召開記者會聲援，並質疑基隆市政府及衛福部所屬基隆醫院也有疏失之嫌，才導致當地一染疫男童病逝，要求行政院也要立案調查。

    國民黨團今日上午再度召開記者會聲援新北市政府，黨團總召曾銘宗表示，有關基隆2歲男童染疫重症，高燒42度，轉院調度6小時，5家醫院沒有病床，國民黨團初步了解，基隆醫院、基隆市政府有相當的疏失。

    曾銘宗說，行政院要不要依照行政院發言人羅秉成日前對外所說的內容，對基隆市政府進行相關行政調查？國民黨團呼籲行政院不要搞雙標，請依法行政，盡速立案行政調查。

    現場媒體詢問，國民黨團今日的記者會是否在打基隆市政府救新北市長侯友宜。對此，曾銘宗回應，這個問題非常滑稽，現在民進黨的黨政軍及綠營側翼都在打擊地方政府，連反擊都不行？把事情澄清一下不行？強調這裡是立法院，中華民國的立法院，民進黨號稱的民主國家。

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