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    跑艱困選區搶攻黃珊珊選票？蔣萬安撂台語：選舉沒師父

    國民黨台北市長參選人蔣萬安與國民黨青年團在警察節前夕，到北市警察局萬華分局慰問一線員警。（蔣萬安辦公室提供）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安與國民黨青年團在警察節前夕，到北市警察局萬華分局慰問一線員警。（蔣萬安辦公室提供）

    2022/06/10 12:31

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今早前往北市警察局萬華分局，致贈多箱飲料慰問一線員警，昨日跑內湖、今日跑萬華都是國民黨艱困選區，是否搶攻軍警世家出身的黃珊珊選票，蔣萬安說，每一區都是他努力耕耘地區，一步一腳印爭取民眾認同，還撂台語說「選舉沒師父，勤勞就有」。

    蔣萬安強調，每個區都是他要努力耕耘，不管到萬華、士林、北投、內湖或中山、大同區，都聽到非常多基層民眾反映許多市政問題，而現階段仍是疫情當下，大家對政府防疫工作相當不滿，疫情後各項挑戰如何幫民眾度過危機，還有後續經濟復甦都是北市府責無旁貸的工作。

    媒體問是否會安排跟台北市長柯文哲見面請益？蔣萬安表示，他都會跟各方意見領袖包括市民、基層里長、市場商圈請益傾聽，了解地方問題，為大家解決問題，是他最重要的任務。

    媒體也問到黃珊珊是軍警世家，今天慰勞員警是否劍指黃珊珊要搶攻選票？蔣萬安認為，不需要這麼大聯想，每一區都是他要努力耕耘的，想在6月15日警察節前夕給予警察同仁感謝與支持。

    蔣萬安指出，從4月到5月11日期間，北市超過500位員警染疫，必須隔離也造成第一線警察人力吃緊，因此工作負荷增加，相當辛苦，之前不僅要協助疫調監控電子圍籬、也負責橫向聯繫，冒著染疫風險進行很多任務。

    媒體提到部分國民黨青年被黃珊珊團隊挖角，蔣萬安對此表示，沒獲得提名的年輕朋友有自己的想法，對於人生有自己的計劃，個別狀況不一定能代表基層的情形。

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