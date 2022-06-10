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    首頁　>　政治

    紐約僑界設宴款待 朱立倫：國民黨再辛苦也要團結改革

    國民黨主席朱立倫率團訪美行程於美東時間8日來到美國紐約，大紐約地區僑學界設宴歡迎朱立倫一行人。（國民黨提供）

    國民黨主席朱立倫率團訪美行程於美東時間8日來到美國紐約，大紐約地區僑學界設宴歡迎朱立倫一行人。（國民黨提供）

    2022/06/10 11:49

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫率團訪美行程於美東時間8日來到紐約，他在大紐約地區僑學界歡迎晚宴上致詞時表示，目前是國民黨最辛苦的時候，但再辛苦也沒有比當年總理孫中山創黨時更辛苦，再艱難也沒比當年建黨、建國時更艱難，並期許大家要謹記總理要求全黨團結，而且國民黨要不斷改革，讓更多年輕人加入，讓國民黨的聲音可以在台灣、全世界都被聽到。

    朱立倫並與在場僑界支持者共同合唱「中華民國頌」，並高呼「中華民國萬歲」、「國民黨加油」等口號，在結束美國東岸行程後，朱立倫將飛往美西洛杉磯，接受當地僑宴招待後返國，在僑宴前還將正式召開返國前記者會。

    朱立倫告訴紐約僑胞，國民黨這次重新在華府設置駐美代表處，就是要告訴所有美國朋友，國民黨會與所有支持民主自由的朋友站在一起。

    朱立倫並表示，孫中山創建中華民國，從興中會、同盟會時期開始，國民黨就是靠美國僑界的支持，現在所有傳統僑社都是孫中山的信徒，大家堅定支持中華民國與國民黨。

    他還說，自己從1985年到1992年在紐約讀書並教書，紐約僑界一直是他的家，非常支持他，2009年他以國民黨副主席身分訪問紐約，這次再次到訪紐約，非常感謝當地7大僑團熱情接待。

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