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    菲律賓採認台灣疫苗證明含高端 外交部回應了

    外交部發言人歐江安。（外交部提供）

    外交部發言人歐江安。（外交部提供）

    2022/06/09 21:47

    〔記者楊丞彧／台北報導〕菲律賓「新興傳染病管理跨部會工作小組」（IATF-MEID）於今年3月10日決議接受並承認我國核發的「數位新冠病毒健康證明」與「國際預防接種證明書」（簡稱黃皮書），該工作小組在本月7日再度致函菲國檢疫局（Bureau of Quarantine, BOQ），重申該決議內容。外交部發言人歐江安今（9）日回應媒體詢問表示，對於菲國政府這項保障我國人權益及提升兩國旅行便利的決定，外交部表示歡迎與肯定。

    據報導，菲律賓跨部門抗疫工作小組7日致信菲國檢疫局（BOQ）表示，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）5月19日要求抗疫工作小組，無論接種者施打何種疫苗，都採認台灣核發的接種證明。抗疫工作小組說，根據衛生部提交的建議，外籍人士若接種菲律賓政府或世界衛生組織（WHO）未承認的COVID-19疫苗，仍將允許他們入境菲律賓。

    歐江安說明，依據菲國檢疫最新相關規定，接種包括我國高端疫苗在內的3劑武漢肺炎（COVID-19）疫苗國人，入境菲律賓時無須出示入境前48小時內核酸（RT-PCR）檢測或24小時內實驗室抗原檢測的陰性證明，也不需要接受隔離檢疫。

    歐江安強調，台菲相互採認疫苗接種證明除了有助於雙邊人員往來外，也有助於兩國推動疫後經貿復甦。外交部期盼台菲雙方持續就醫療衛生等相關議題進行實質合作，共同促進兩國人民的福祉與便利。

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