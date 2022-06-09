「恩恩案」侯友宜作法挨轟 柯文哲緩頰：不曉得有什麼苦衷

台北市議會9日進行市長市政總質詢，市長柯文哲出席並備質詢。（記者方賓照攝）

2022/06/09 19:21

〔記者鄭名翔／台北報導〕新北市中和區2歲男童「恩恩」不幸染疫過世，父親連日苦求送醫過程真相，但新北市長侯友宜作法飽受外界；台北市議員許淑華今質詢台北市長柯文哲便不斷追問侯友宜作法是否「及格」、北市會如何因應等，柯文哲未正面評價侯，僅稱無法代替他回答，「不曉得有什麼苦衷」，而北市若遇此情形將全部公開。

許淑華今於市政總質詢時列出送醫SOP，指出119接獲通報後應立即送醫而非經衛生局，導致延誤搶救時間，北市消防局長吳俊鴻答詢也稱「是」，但解釋各縣市做法不同，此令柯文哲詫異稱，「以為全國有統一作法」。

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許淑華再連連追問柯文哲，侯友宜作法是否及格、有無做到超前部署？柯未正面回應，僅頻頻答「沒辦法替他回答」。許淑華不滿批，柯頻頻開砲蔡英文總統、衛福部長陳時中，但遇到侯友宜就「詞窮」，柯再答，每個人政治風格不同，沒辦法代替侯回答，且每件事也無法都做到一百分，「不曉得他有什麼苦衷」。

許淑華再質詢，若北市遇到家屬請求錄音檔等類似事件將如何處理？柯文哲說，將要求全部公開、提供給當事人；吳俊鴻也補充，北市將依照個資法全部提供。

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