恩恩事件若發生在北市 柯文哲：資料會全部拿出

北市議員許淑華指出，新北市府有關「恩恩事件」作法被質疑，若是北市府會如何處理。市長柯文哲說，資料會全部拿出來。（記者楊心慧攝）

2022/06/09 19:10

〔中央社〕北市議員許淑華指出，新北市府有關「恩恩事件」作法被質疑，若是北市府會如何處理。市長柯文哲說，資料會全部拿出，他無法替新北市長侯友宜回應，但可能政治風格不同。

台北市議會下午召開市政總質詢議程，柯文哲率台北市政府局處首長列席、備詢。民進黨台北市議員許淑華質詢問及「恩恩事件」，針對錄音檔部分，若是發生在台北市，北市府會有什麼樣做法？

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柯文哲答詢指出，通常北市府會全部拿出來，因為政治文化就是這樣，有問題再檢討，若是當事人可提供錄音檔，若要公布給媒體就應該考慮。

許淑華接著詢問，對於侯友宜相關作法的看法。對此，柯文哲表示，每個人處理方式不同，無法替侯友宜回答，也可能是每個人政治風格不同，若是他，會全部拿出來，需改進就改進。

台北市消防局長吳俊鴻答詢，會依據個人資料保護法，可提供的部分會全部提供；至於通報流程，北市府有設標準作業程序，簡化通報送醫流程。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。「恩恩」父親日前為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄，事件引發外界關注多日。

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