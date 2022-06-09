追恩恩案真相 何博文、張志豪赴監院陳情盼立案調查

針對「恩恩案」真相未明，民進黨新北市議員何博文（右）、張志豪（左）今赴監察院陳情，盼監委立案調查，還給家屬公道。（記者吳書緯攝）

2022/06/09 17:23

〔記者吳書緯／台北報導〕新北市中和區2歲男童「恩恩」不幸染疫過世，家屬質疑延誤送醫，要求相關單位提供通聯錄音檔，遭遇諸多阻礙；民進黨新北市議員何博文、張志豪今赴監察院陳情，盼監委立案調查，還給家屬公道，也讓社會大眾得知真相；何博文表示，新北市長侯友宜藐視議會的監督職權，拒絕提供相關資訊，也是對想知道真相的社會大眾最大的羞辱。

何博文、張志豪今赴監察院陳情，並遞交檢舉函，後由值班監委陳景峻接見，聽取2人陳情。何博文受訪表示，身為新北市議員，監督新北市政府是天職，但從4月27號正式要求新北市政府提供有關的恩恩案的真相調查報告，一直到現在為止，都只提供給一個牛頭不對馬嘴，非常敷衍的武漢肺炎居家照護指引，這簡直藐視市議會的監督職權。

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何博文說，如果新北市政府繼續迴避議會的監督，拒絕提供相關資訊，給社會大眾監督，所以來監察院要求監院能夠直接介入，進行行政調查，因為這裡面一定有很明顯的違規疏失，才會讓新北市政府如此一再的隱匿相關的一些資訊；希望監察院能夠強力介入調查這中間的行政疏失，還給恩恩爸爸、還給2歲的恩恩一個公道，也還給社會大眾所有知道事情真相的一個權力。

張志豪表示，侯友宜過去一段時間，藐視議會的程度其實已經非常的過分，民主政治就是責任政治，因此具函要監察院立案調查，因為很怕的相關局處在本案橫向聯繫、通訊的音檔會遭到市府湮滅證據，因此盼監委主持公道，除了查明真相，也還給基層辛苦的消防弟兄、公務員一個公道。

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