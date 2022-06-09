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    侯友宜不查「報假案」？民進黨批：若把基層當道具真是泯滅人性

    新北市長侯友宜被質疑，要捍衛消防弟兄的清白與尊嚴，為何不震怒徹查。（資料照）

    新北市長侯友宜被質疑，要捍衛消防弟兄的清白與尊嚴，為何不震怒徹查。（資料照）

    2022/06/09 16:51

    〔記者陳政宇／台北報導〕新北2歲男童恩恩不幸過世事件，有前消防員爆料新北高官竟要求119上下偽造報案。民進黨新北市議員戴瑋珊今（9）日質疑，新北市長侯友宜如果不知情，要捍衛消防弟兄的清白與尊嚴，為何不震怒徹查？如果他就是那隻幕後黑手，為了掩飾真相，把消防基層當成道具，就真的是泯滅人性了。

    民進黨發言人李妍慧表示，家屬恩恩爸要求提供完整資訊已經第12天了，相較指揮中心早已提供1922通聯錄音，新北市政府仍用各種藉口搪塞，甚至動員基層消防人員演戲，新北市長侯友宜卻毫無認錯之意，實在是欺人太甚。

    李妍慧說明，「1922防疫專線」功能在於便利民眾諮詢服務，並非負責調派救護車，指揮中心昨日也以積極態度回應相關質疑，除了日前提供1922相關的對話錄音檔外，針對恩恩爸爸所要求的橫向聯繫檔案也都會儘快提供，以利還原事實真相，並進一步承諾檢討1922的SOP。

    李妍慧表示，相較於提供諮詢服務的1922積極提供證據、允諾檢討SOP，負責第一線救護的侯友宜和侯市府卻是推三阻四的逃避，至今未給出完整資料，甚至要求基層消防局人員演戲，後來又辯稱是「模擬」，顯見侯市府在逃避、掩蓋重要證據。

    民進黨呼籲，真正力挺消防員就是讓真相被還原，讓辛苦救災的消防員不要成為高官的臨時演員，不然侯友宜就是說一套做一套，表面力挺消防員、暗地壓榨。

    「新北消防局變身話劇社，替侯市長圓謊，演超大」，民進黨新北市議員戴瑋珊也質疑，恩恩送醫延誤當天，新增確診數僅360人；而恩恩爸聽錄音檔時，有7703人新增確診，是事發當天的21倍，照理來說，不必找臨演，勤務指揮中心也會非常忙碌，況且，消防局只要公佈當天的通聯紀錄，就能還原現場狀況，何必演這一齣？

    戴瑋珊表示，侯友宜表面說得好聽，稱說支持消防員，實際上是把勤指中心李主任推出來當他的防火牆，勤務指揮中心主任，九職等相當於科長等級，南雅分隊分隊長與他職等相當。一位科長怎麼可能權力大到讓平行單位配合以無線電共同演戲，「肯定是更高層級的人要求！那麼下令演戲者，究竟是消防局長還是侯市長呢？」

    李妍慧直言，新北市府動員基層消防人員演戲，侯友宜卻毫無認錯之意。（資料照）

    李妍慧直言，新北市府動員基層消防人員演戲，侯友宜卻毫無認錯之意。（資料照）

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