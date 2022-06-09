藍營點名陳時中是假想敵 蔣萬安：市政問題才是最大假想敵

蔣萬安今天上午前往台北市社會局內湖社會福利服務中心，出席港湖獨居長者快篩劑捐贈儀式。（蔣萬安立委辦公室提供）

2022/06/09 11:14

〔記者蔡思培／台北報導〕2022台北市長選戰年底登場，立委蔣萬安將代表國民黨參選，民進黨雖尚未推出人選，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼聲高，國民黨市黨部主委黃呂錦茹也將陳當作藍營「最強假想敵」。但蔣萬安今天表示，市政問題才是他的最大假想敵。

蔣萬安今天午前往台北市社會局內湖社會福利服務中心，出席港湖獨居長者快篩劑捐贈儀式，會後也接受媒體訪問。對於外界不斷傳出指揮中心要收攤，台北市長柯文哲也酸，陳時中每天報明牌上癮報了2年才知道報不下去，蔣萬安表示，指揮中心有法源依據，有一定相關防疫依據，最重要的也是依據疫情發展，絕不能該參雜任何政治選舉考量。蔣也說，他印象很深刻，行政院長蘇貞昌還曾喊出打贏「防疫的選戰」，絕不能把防疫跟政治混為一談。

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對於媒體詢問是否認為陳時中就要出來了，蔣萬安表示，大家關心的是疫情發展，雖然北部疫情趨緩，中南部卻嚴峻，後續死亡也可能持續攀升，這是指揮中心、民眾都關心的，蔣認為，大家是必須站在民眾立場，透過各種方式協助民眾度過危機。

近來國民黨主席立倫表示，九二是沒有共識的共識，對此蔣萬安表示，面對當前兩岸困境，地方政府是兩岸溝通的重要橋梁，若他成為首都市長，會與多數市民一樣，希望盡全力創造一切有利的因素，在符合市民的期待下繼續交流。

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