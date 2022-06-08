謝志偉：俄中想倒轉「時間之輪」 籲德放棄一中政策

駐德代表謝志偉接受德國媒體訪問時指出，俄國對烏克蘭的態度與中國對台灣的認知都是病態的民族主義，都想倒轉時間之輪，他並呼籲德國放棄不合時宜的「一中政策」。（資料照，取自謝志偉粉絲頁）

2022/06/08 18:51

〔中央社〕駐德代表謝志偉接受德國媒體訪問時指出，俄國對烏克蘭的態度與中國對台灣的認知有極大共同點，兩者是病態的民族主義，都想倒轉時間之輪，他並呼籲德國放棄不合時宜的「一中政策」。

駐德代表謝志偉在「德國第二電視台」（ZDF）5日刊出的專訪表示，最近中國不僅派軍機入侵台灣防空識別區，還盡全力恐嚇台灣，表示隨時可發動戰爭，中國只需藉口就會併吞台灣。

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針對兩岸關係與俄羅斯入侵烏克蘭之間的相似之處，謝志偉指出，從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有關俄烏歷史的文章，可發現蒲亭對烏克蘭的態度與中國對台灣的認知有極大的共同點，兩者都是病態的民族主義，蒲亭和習近平都想倒轉時間之輪。

謝志偉表示，如果曾經是一家人，所以必須在一起，那世界會變成什麼模樣？台灣是自由的燈塔，台灣的民主威脅到中國，一如烏克蘭對俄羅斯的威脅。

被問到德國政府可以做什麼支持台灣時，謝志偉表示，德國可思考所謂的「一個中國」政策是否合宜，因為自從台灣民主化以來，這個政策已經變得多餘。雖然還需要時間，最好當然是德國承認台灣是一個主權國家。

謝志偉說，台灣和中國已不再競爭一中代表權，目前雙方是獨裁和民主的競爭，他建議德國放棄一中政策，推動符合時代精神的中國政策。（編輯：黃自強）1110608

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