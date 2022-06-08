英法與希特勒妥協殷鑑不遠 斯洛伐克訪團︰歐洲應覺醒挺民主台灣

「斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省」訪問團8日舉辦記者會，斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（中）表示，就算世界上只能承認一個中國，我們也該承認台灣這個民主中國。 （記者劉信德攝）

2022/06/08 17:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）今在訪台記者會中談及英法二戰前和希特勒妥協，犧牲捷克斯洛伐克的歷史。今日俄烏戰爭爆發，他呼籲並期盼歐洲各國能夠完全覺醒，放棄對俄羅斯的綏靖政策，並捍衛岌岌可危的民主國家，包括和台灣站在一起。斯洛伐克以小國之姿很難扭轉歐盟整體政策，但透過一步步的努力、在每一件小事上盡力支持台灣。他也再度引述甘迺迪西柏林演講名言，強調「我是台灣人！」

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率國會議員及布拉提斯拉瓦省省長訪台，今天舉行訪台記者會。勞倫契克說，這次來台行程滿滿，和產官學各界討論交流，了解台灣在多元領域達到的成就。他也強調，這次來台的只是斯洛伐克台灣友人的一部份，在斯國還有更多支持台灣的朋友們。

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歐舒斯基則說，台斯都經過爭取民主的篳路藍縷歷史，現在則面對大國壓迫，台灣2千3百萬人民勤奮努力，應該受到列國公認。他提到，例駐斯洛伐克代表李南陽非常活躍，努力執行外交工作，搭建雙方橋梁，但台灣大使卻只能被稱為代表，「這是不公平的」，辦公室也應該能夠升起國旗。「不論在奧運或是WHO，台灣應該獲得公平對待」。他也引述美國前總統甘迺迪在西柏林演講中的名言「我是柏林人」說，「我是台灣人！」

媒體提問是否支持更名「台灣代表處」以及斯國外交轉向台灣？歐舒斯基回答，他支持台灣使用正式國名「中華民國」，友台小組每年國慶都會用中華民國國旗，歡慶民主中國的誕生。他主張，就算要承認一個中國，「也應該是中華民國」。他說，他知道這無法一蹴可幾，雙邊關係之中有很多可以做的事情，就一步步努力前進。

對於外交轉向一事，歐舒斯基則說，斯洛伐克是歐盟會員國之一，歐盟有「一中政策」，斯洛伐克整體支持台灣，以500萬人的小國而言，能做的事是在每一件小事上支持台灣，但很難扭轉歐盟整體政策，能發揮影響力的還是德法等國。

他提到，過去英法在慕尼黑會議中出賣捷克斯洛伐克、與希特勒妥協，直到人民生靈塗炭之後才覺醒。在俄烏戰爭爆發後，一方面目睹俄羅斯入侵烏克蘭、一方面了解台灣面臨同樣的威脅，民主國家面對有侵略意圖的大國，必須團結一致，才能嚇阻潛在的侵略者。他呼籲歐洲各國放棄對俄羅斯的綏靖政策，並捍衛岌岌可危的民主國家，包括和台灣站在一起。

關於支持台灣的每一件小事，歐舒斯基說，他們今天在這裡就是一個證明，證明他們無懼中國，不管中國大使館有什麼意見，他們的回應就是「我們是斯洛伐克民意代表，這是斯洛伐克的民主」。他們也歡迎台灣朋友造訪斯洛伐克，外交部長吳釗燮先前公開訪問斯洛伐克國會就是一樣的道理。

歐舒斯基也提到，7月他將率團到英國參加歐洲安全暨合作組織議會大會（OSCE PA），他將努力提出台灣提案，希望OSCE所有會員國正視台灣參與權利，不應該讓邪惡北京的政權下指導棋，「這個政權殺人又摘器官，即使GDP很高，仍然是邪惡的」。

此外，對於立陶宛去年退出中國與中東歐國家的17+1合作機制，斯洛伐克有無可能跟進？歐舒斯基表示，他個人對此機制的意見是，「保持距離，一步步淡出（go away step by step）」，例如降低對話層級等方式。他強調，對斯洛伐克來說，台灣是比中國更重要的投資夥伴，應重視真正的夥伴。

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