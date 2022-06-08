指新北市府「全力配合」變「全力演出」 民進黨要侯友宜道歉

民進黨發言人謝子涵表示，恩恩爸只是想要錄音檔釐清真相，新北市政府卻讓消防英雄演戲，侯友宜口中的「全力配合」變成「全力演出」。（資料照）

2022/06/08 12:10

〔記者陳昀／台北報導〕前消防員指控新北市消防局6日總動員「網內互打」，營造民眾進線頻繁假象給恩恩爸看，並質疑錄音檔假造，消防局駁斥造假一事，強調重現作業情境是為讓恩恩爸了解當時繁忙情況，今將提告自清。民進黨今痛斥，新北市政府的荒唐作為於情、理、法都不容，新北市長侯友宜責無旁貸，應向恩恩爸道歉。

民進黨發言人謝子涵今表示，恩恩爸只是想要錄音檔釐清真相，新北市政府卻讓消防英雄演戲，侯友宜口中的「全力配合」變成「全力演出」，讓家屬、基層情何以堪？新北市政府於情、於理、於法都不容這樣荒唐的作為，侯友宜市長有無可迴避的責任，呼籲侯市長不要再閃躲，向恩恩爸爸道歉。

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謝子涵指出，這件事在情、理、法上都有重大瑕疵，在情感上，侯市府持續動用市府機器欺騙恩恩爸，十分無情、冷血，一開始說好要提供錄音檔案釐清真相，卻一直藉故拖延、神隱，最後也只提供逐字稿，讓家屬在孩子離世的悲痛之下，還要為了真相疲於奔命，與市府周旋。這樣對孩子的爸媽家長是有情有理的解釋嗎？這樣對恩恩爸爸情何以堪？

謝子涵進一步說，在「理」上，侯市府高層對消防基層提出離譜的無理要求。根據這名張姓前消防員的陳述，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象。

謝子涵認為，如果新北市消防局把演習當演戲模擬的話，請問新北市消防局有沒有通報？到底是「演習」？還是演戲？若沒有的話，憑什麼要求出生入死的消防員弟兄們配合長官來當臨演，這樣對新北市基層消防員情何以堪。

謝子涵說，在「法」上，根據爆料者陳述，新北市府高層下令由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象，不但占用寶貴的災害緊急通報資源，更陷基層人員於觸法風險，已經有很多專業人士分享法律見解，這樣的行為涉及故意造假謊報火警不僅可能違反社會秩序維護法第85條，同時也涉嫌違反消防法第36條，也已實質侵害相關條文所要保障的法益。

謝子涵強調，在恩恩爸爸發文要求新北市提供完整通聯錄音檔，到今天已經是第11天，恩恩爸爸仍無法得到還原事實的完整資訊，侯市長的「全力協助」如今變成新北市消防局的「全力演出」，試問，侯友宜市長，您的同理心在哪裡？新北市消防局在恩恩爸爸不知情下演出模擬劇，試圖誘導誤判、掩蓋事實，請新北市的大家長，不要用謊言來圓謊，拜託請還給徬徨無助的家長一個公道。

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