台海軍情》我國海軍訓練卻見百年歷史老水雷 外媒分析原因

我國海軍執行水雷裝載作業。（圖翻攝自中華民國海軍臉書）

2022/06/08 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕我國海軍日前執行水雷裝載作業，進行自動布雷系統操作訓練，然而有外媒發現，至少一艘我國新型布雷艇上，搭載有誕生於兩次大戰時期的Mk6水雷，這讓外媒感到相當好奇，明明有多種現代水雷可以使用，為何台灣海軍要採用1917年的產物。

《THE DRIVE》報導，從演習期間拍攝的照片來看，台灣使用的可能是Mk6號15型水雷，美國國防大學國家戰略研究所有資料指出，台灣從美國獲得的Mk6水雷會定期翻新，但幾十年前的核心設計大多沒有改變。

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報導認為這是一件有趣的事情，因為台灣最新的布雷艇適用於更現代的水雷類型，台灣於2019年5月開始建造快速布雷艇，今年一月有兩艘已經交付，這對台灣海軍來說是歷史性的一刻，原因分別是它是自動布雷，與過往人力投放不同；其次台灣海軍首次建立布雷艇中隊，假如中國發動兩棲入侵，他們將是重要防線。

然而相對新型布雷艇，Mk6水雷卻是相當古老的產品，它的第一代出現於1917年，至今至少更新15次。

報導認為，過往台灣依賴過時的武力系統，雖然這可能讓新型布雷艇在實際運作時有潛在的限制，然而這並不代表在擁有新舊武器庫的情況下，會不利於台灣的國防，即便像是Mk6這類相對過時的水雷，也被驗證為相當有殺傷力，廣泛布雷至少能延遲中國的兩棲作戰行動，替台灣與盟軍爭取寶貴時間。

我國艦艇搭載誕生於兩次大戰時期的Mk6水雷，引起外媒關注。（圖翻攝自中華民國海軍臉書）

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