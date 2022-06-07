挨柯文哲批「小咖」 王必勝回應了！

王必勝表示，不在乎柯文哲批他是「小咖」。（資料照，記者盧賢秀攝）

2022/06/07 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，不少人對中央防疫政策有微詞，台北市長柯文哲日前就批衛福部醫福會執行長王必勝是「小咖」，引發議論。對此，王必勝昨天（6日）接受政論節目專訪時回應，不在乎柯文哲的批評，還大度自嘲「我最近的新綽號就是叫『小咖』」。

綜合媒體報導，柯文哲上月提出「快篩陽性就應給藥」的建議，引起衛福部長陳時中和不少醫師質疑，之後柯文哲回應稱「行家知道我在講什麼」。本月2日，國民黨籍台北市議員汪志冰質詢問「行家有沒有包含衛福部的醫福會執行長王必勝」？柯文哲回答：「王必勝是『小咖』，王必勝的學術並不是專家。」

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對此，民進黨立委王定宇今天（7日）就在臉書分享王必勝6日接受政論節目《鄭知道了》連線專訪的片段。王必勝表示，胸腔醫學、醫務管理、醫務行政上都算是他的專長，「我最近的新綽號就是叫『小咖』，我回到家裡，我女兒都會說：『嗨，小咖回來了！』這個我想其實對我個人的一些評語，我想我都不是很在乎啦。柯市長他是心快口快，他不見得會有什麼惡意，這個我無所謂。」

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