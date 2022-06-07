中市議員：盧秀燕上任3年半 政見執行率不到3成

民進黨市議員何敏誠批盧秀燕本屆任期快結束，政見執行率卻不到3成。（記者蘇金鳳攝）

2022/06/07 21:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕本屆任期已進入3年半，民進黨市議員何敏誠今天在市議會市政總質詢，批市府政見執行率不到3成，根本已是慘兮兮，如巨蛋、綠美圖、會展中心都未完工。

何敏誠說，他仔細檢視策略執行成果表中已辦理完成的137案，例如車站大平台、台中之心、綠空鐵道軸線計畫等、綠川改善工程等、TOPIS智慧交通管理系統，這些都早在前朝就已動工或啟動，為什麼策略表中不敢列出動工日期呢？因為根本就是前朝的政績。

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研考會主委吳皇昇解釋，市府積極推動各項建設，「台中綠美圖」、「台中國際會展中心」及「台中巨蛋」陸續開工，而研考會將市長政見融合於「12大施政發展策略」各項行動方案中，並按季追蹤辦理進度，截至今年3月底，總計481項行動方案中，辦理完成有137項，執行中者有298項；市議員所指執行率不到3成，其實只計算「辦理完成」的部分，事實上許多計畫非單一年度可辦理完成，須視經費編列情形，分年、分期執行才能完成。

台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員何敏誠表示，研考會現有追蹤列管，市長有12大施政，他仔細檢視策略執行成果表中已辦理完成的137案，例如車站大平台、台中之心、綠空鐵道軸線計畫等、綠川改善工程等、TOPIS智慧交通管理系統，這些都早在前朝就已動工或啟動，為什麼策略表中不敢列出動工日期呢？因為動工日期都是在前朝。

何敏誠表示，他發現，截至2022年3月底止涵蓋之行動方案共計481項，其中已辦理完成計137項，執行中案件計298項，算上暫緩列管與撤併案件也有46件，算上已完成137項，也只佔481項市長政見行動方案中，約28%，代表市長政見執行率等於不到3成。

何敏誠批市府，重大建設都未完工，如台中巨蛋預計2027年才啟用、會展中心、綠美圖。真的是「市長政見好棒棒，執行率慘兮兮」，何敏誠強調，市長一直說開不了工要開工，完不了工要完工，但自己的政見完成度卻這麼低。

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