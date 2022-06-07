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    賴香伶談羅智強退選批藍營沒有勇氣改變 自比「笨鳥先飛」

    立委賴香伶（左2）批藍營無公平機制，自比「笨鳥先飛」，能在桃園服務是她的理念。（記者李容萍攝）

    立委賴香伶（左2）批藍營無公平機制，自比「笨鳥先飛」，能在桃園服務是她的理念。（記者李容萍攝）

    2022/06/07 14:40

    〔記者李容萍／桃園報導〕前台北市議員羅智強宣布退出桃園市長選舉，已獲民眾黨提名的桃園市長參選人賴香伶（現任立委）今日受訪表示，羅智強退出的心裡是失望，但是外界更看到國民黨沒有勇氣改變，會造成更多支持者失望，她也批評國民黨桃園市長參選人張善政喊「票不要投給民眾黨」，這樣說法是不對，相信羅退選，藍營要選票集中起來，機會更不大，因為傷害造成。

    下屆桃園市長，國民黨徵召張善政，民進黨尚未確定，以新竹市長林智堅、在地立委鄭運鵬呼聲高，民眾黨則是透過黨內初選，最早確定由賴香伶參選。

    被問及桃園市長藍綠白的競逐，賴香伶以「笨鳥先飛」來形容民眾黨，更早提出人選，讓大家認識她和其他市議員參選人，桃園會是六都裡面最有可能完成新的民主化第二階段，也就是不以過去政治思維來構思未來的市政團隊以及市長人選，能在桃園服務是她的理念，她希望開啟一個新的桃園市長優質選風，不是以藍綠過去框架來看，未來要做的事情需要市民一起參與完成，要感動更多朋友加入新政治行列。

    對於過去在桃園市長民調部分，賴香伶只拿8％，外界評估已經到天花板？賴香伶認為，民調現在是剛起步，也許起起伏伏，民眾黨確實沒有所謂地面的陸軍，因為這是第一次九合一選舉，尤其目前對於桃園市長，還沒有政黨表態的市民朋友很多，相信努力會漸入佳境，能量也會擴大起來。

    賴香伶另透露近期也要展開請益之旅，明天將前往桃園市議會拜會議長邱奕勝，「他是超越黨派的角色，很多經驗值得學習」；至於民進黨最終會推派新竹市長林智堅或立委鄭運鵬選桃園巿長？賴說，2人都相當年輕優秀，等人選確定再回應看法。

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