日本政府「骨太方針」將加註台海和平穩定 外交部表達肯定與歡迎

外交部發言人歐江安出席例會。（翻攝自直播）

2022/06/07 11:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本內閣會議預定今（7）敲定「經濟財政運營和改革基本方針」（又稱「骨太方針」），日媒報導，內容將罕見加註「台灣海峽和平穩定重要性」的表述。外交部今天表示，日本政府已多次公開呼籲重視台海和平穩定，我方對於任何有助維護台海和平的正面舉措，都表示肯定與歡迎。

「骨太方針」是日本首相表明政府每年重要課題和下年度預算編列方向的重要方針，由官邸主導召集經濟財政諮詢會議，對政策進行全盤性考量，以跨越省廳之間的利害關係。這也是日本首相岸田文雄去年上任後首次發表的方針。

請繼續往下閱讀...

「骨太方針」草案5月底曝光時，並未提到台灣，但6月6日送交執政黨自民黨全體會議的修正草案，則在外交和安全保障部分，將美日領袖峰會聯合聲明的「強調台灣海峽和平穩定的重要性，敦促和平解決兩岸問題」加入註釋。

外交部發言人歐江安今天對此表示，台灣海峽和平穩定和全球政經情勢發展密不可分，日本政府已經多次在國際場域呼籲重視台灣海峽和平穩定重要性，對於日本和國際社會任何有助於維護台海和平穩定的正面舉措，我方都表示肯定與歡迎。

歐江安並重申，我國會持續和日本等理念相近夥伴深化友好合作關係，捍衛自由民主的共同價值，並維護台海安全及印太區域的和平與穩定。

對於傳出日本將派現役防衛省文官駐台一事，歐江安則表示，對於日本內部作業，不予評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法