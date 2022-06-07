嗆攻台速戰速決、對台獨不留活口 胡錫進嘴砲遭自家人嗆爆

胡錫進（見圖）發文嗆聲，若兩岸開戰，中國解放軍會以「小時計」速戰速決，直接消滅台獨分子，沒必要留活的，但文章慘遭中國網友酸爆「從我沒生出來就講，我們一定要解放台灣，到現在我們都老了，還在吹牛」。（圖取自微博）

2022/06/07 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕我國外交部長吳釗燮日前向法媒表示，台灣深受烏克蘭在戰事中以小博大的精神鼓舞，將強化全民防衛與後備動員能力，展現政府及人民保家衛國的堅定意志。對此，中國《環球時報》前總編胡錫進發文嗆聲，若兩岸開戰，中國解放軍會以「小時計」速戰速決，直接消滅台獨分子，沒必要留活的，卻慘遭中國網友酸爆「從我沒生出來就講，我們一定要解放台灣，到現在我們都老了，還在吹牛」。

胡錫進在微博發文稱，吳釗燮曾宣揚，台灣為抵抗中國要戰鬥到「最後一刻」，吳的說法是鼓動台灣民眾在未來戰爭中做肉盾，與登陸奪島的解放軍打城市巷戰，「那將意味著島內民眾巨大而慘烈的傷亡，與當年日本軍國主義者號召國民一起『玉碎』如出一轍」。

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胡錫進說，相信中國輕易不會發起武統，一旦採取歷史性決策，肯定是不會去台灣打一場持久戰的，「我們不會允許島內民眾蒙受那樣的傷亡。」他還放話，「兩岸一旦開戰，力爭以小時計完全摧毀台軍的防線，同時摧毀『台獨』勢力的抵抗意志。」、「大陸（中國）已經公布和尚未公布的『台獨』頑固分子，沒必要留活的，可以直接消滅」。

胡錫進狂妄地說，台灣「總統府」等標誌性目標需要以最快的速度被解放軍拿下，升起五星紅旗，要求停止抵抗的命令也要以最快速度通過台灣電視網路播發出去。

雖然胡錫進自己講得很開心，但微博上的中國網友可是不太領情，狂酸「老胡能正常走出小區的門再談打台灣吧！」、「真到了這一步，老胡你就等著上國際軍事法庭吧，甲級戰犯。」、「怎麼打，48小時內不結束要回來做核酸啊」、「老胡，『解放台灣戰爭』，『解放』有點不合適吧，台灣人生活水平比我們高，解放合理嗎？」、「從我沒生出來就講，我們一定要解放台灣，到現在我們都老了，還在吹牛」。

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