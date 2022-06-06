議員體檢政見批「盧立委打臉盧市長」 盧秀燕︰各局處都會重視

盧秀燕這屆任期倒數200天，議員林祈烽等體檢政見大跳票「盧立委打臉盧市長」。（圖：林祈烽提供）

2022/06/06 19:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕這屆任期今起倒數200天，市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3人檢視盧秀燕參選時提出的11大政見，發現當初「盧候選人」宣誓要做的資訊科技經貿中心等到現在都沒設立，「特色街道歷史建築營造」和「市容景觀維護」等自治條例也跳票，「盧候選人打臉盧市長」，政見淪開芭樂票騙選票；盧秀燕則回應，「議員質詢的內容，各局處都聽到了，大家都會重視」。

林祈烽質詢時指出，盧秀燕這屆市長任期到年底正好今起倒數200天，他也要藉此來檢驗昔日她競選時所開出的政見支票，尤其「盧候選人」當年競選時在政見發表會中指出，台中市的經濟實在不好，夜市攤商生意差，2016年台中市薪資所得平均只有3萬771元，當時「盧候選人」還一副很訝異的表情，如今盧市長任期過了3年半，全台平均薪資已經來到4萬1934元，台中市的平均薪資只有3萬5404元，依舊是六都墊底，根本沒提昇。

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甚至昔日「盧候選人」還以逢甲商圈指生意掉一半，攤位租金從4萬銳減到1萬元，林祈烽指出，現在的逢甲商圈則是更冷清，甚至攤位完全租不出去變0元；現在的情況比4年前差更多，「市長還會感到驚訝嗎？」

林祈烽還質疑，「盧候選人」當時提出11大政見，其中產業經濟政策提出要設立台中市的資訊科技經貿中心、產創機械經貿中心、大肚山科技廊道，目前均看不到進度；甚至承諾要訂自治條例的特色街道歷史建築營造、市容景觀維護、地方創生等自治條例都沒有訂，前兩項變得只剩地方實施要點。

林祈烽批評，「盧秀燕的11大政見」多項淪芭樂票，有些連規劃都沒有做，更不用說要開工和完工，他要求市府各局處盤點市長在競選時提出的所有政見，下次總質詢時會再次總檢討。

經發局長張峯源說，資訊科技中心規劃在水湳，就是智慧營運塔，還有新創園區，已進行可行性研究，顧問標也已經出來，正徵求廠商意願；至於文化局長陳佳君回應，「特色街道歷史建築營造自治條例」一案，因考量民眾實際對老屋的保護，後來調整成老屋街區的補助作業要點，3月已公告；都發局長黃文彬也表示，市容景觀自治條例已用訂「要點」在1月份公告實施。

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