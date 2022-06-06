台北市府沒鎖PTT？學者質疑：不是「公務員網軍」就是螺絲鬆了

針對北市府網軍風波，成大電機系教授李忠憲（左）指出，要不就是「公務員網軍」，要不就是資訊系統管理和效率有問題，螺絲鬆了。右為台北市長柯文哲。（資料照；本報合成）

2022/06/06 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕近日台北市政府「網軍」風波不斷延燒，先是一名PTT網友「LovError」被「創世神」杜奕瑾抓包造謠，而後又有多個帳號被抓到透過台北市政府的IP推噓文。對此，成功大學電機系教授李忠憲質疑，如果這不是「公務員網軍」，就是資訊系統管理和效率有問題，「螺絲鬆了」。

李忠憲在臉書貼文表示，民進黨基隆市議員張之豪自稱2010年曾在台北市府服務，當時PTT是有「鎖權限」，一般市府公務電腦無法登入。他也說：「我以前工作的地方，以及大多數有規模的公民營機關都是如此管理。明明現在每個人都有手機，為什麼要用工作用的電腦？難道是什麼『軍機處』，為了機密不能帶手機？不用工作電腦和網路沒有績效？」

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李忠憲質疑：「台北市的資訊局都沒有做應用的流量分析？這不是侵犯個人隱私，而是在優化工作效率。台北市議會市政監督不用看一下台北市政府公務員上班到底在幹什麼？說不定都在支持什麼串流平台？」

李忠憲指出，今天這樣的情形，如果不是「公務員網軍」，就是資訊系統管理和效率有問題，「不會有其他答案」。

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