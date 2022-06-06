為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台北市府沒鎖PTT？學者質疑：不是「公務員網軍」就是螺絲鬆了

    針對北市府網軍風波，成大電機系教授李忠憲（左）指出，要不就是「公務員網軍」，要不就是資訊系統管理和效率有問題，螺絲鬆了。右為台北市長柯文哲。（資料照；本報合成）

    針對北市府網軍風波，成大電機系教授李忠憲（左）指出，要不就是「公務員網軍」，要不就是資訊系統管理和效率有問題，螺絲鬆了。右為台北市長柯文哲。（資料照；本報合成）

    2022/06/06 19:50

    〔即時新聞／綜合報導〕近日台北市政府「網軍」風波不斷延燒，先是一名PTT網友「LovError」被「創世神」杜奕瑾抓包造謠，而後又有多個帳號被抓到透過台北市政府的IP推噓文。對此，成功大學電機系教授李忠憲質疑，如果這不是「公務員網軍」，就是資訊系統管理和效率有問題，「螺絲鬆了」。

    李忠憲在臉書貼文表示，民進黨基隆市議員張之豪自稱2010年曾在台北市府服務，當時PTT是有「鎖權限」，一般市府公務電腦無法登入。他也說：「我以前工作的地方，以及大多數有規模的公民營機關都是如此管理。明明現在每個人都有手機，為什麼要用工作用的電腦？難道是什麼『軍機處』，為了機密不能帶手機？不用工作電腦和網路沒有績效？」

    李忠憲質疑：「台北市的資訊局都沒有做應用的流量分析？這不是侵犯個人隱私，而是在優化工作效率。台北市議會市政監督不用看一下台北市政府公務員上班到底在幹什麼？說不定都在支持什麼串流平台？」

    李忠憲指出，今天這樣的情形，如果不是「公務員網軍」，就是資訊系統管理和效率有問題，「不會有其他答案」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳怡君再揭可疑帳號 柯文哲反嗆：若有網軍也是2014民進黨幫我的
    2022/06/06 17:56

    陳怡君再揭可疑帳號 柯文哲反嗆：若有網軍也是2014民進黨幫我的
    沒造謠？柯市府稱員工上PTT「親身遭遇」 如今證實說謊
    2022/06/06 16:50

    沒造謠？柯市府稱員工上PTT「親身遭遇」 如今證實說謊

    哈孝遠奮甩12KG接任總經理
    確診亡免24hr火化 柯文哲稱前天才知道 網翻影片打臉
    2022/06/06 07:51

    確診亡免24hr火化 柯文哲稱前天才知道 網翻影片打臉
    上班玩PTT 台北市府科長林育生認錯自請處分
    2022/06/05 22:31

    上班玩PTT 台北市府科長林育生認錯自請處分

    嬰兒發燒怎麼辦？兒科醫師提出三對策
    台北市府1科長「道歉」！「網軍」風波延燒 四叉貓：先到此為止
    2022/06/05 21:22

    台北市府1科長「道歉」！「網軍」風波延燒 四叉貓：先到此為止
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播