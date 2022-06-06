加拿大國慶活動盛大回歸 6/25圓山公園邀民眾共襄盛舉

加拿大駐臺代表芮喬丹宣布將於6月25日在圓山公園舉辦國慶嘉年華會，歡迎民眾一起來同歡。（記者林正堃攝）

2022/06/06 18:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕睽違兩年，加拿大商會將於6月25日在台北圓山花博公園恢復舉辦155週年國慶活動。加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）今表示，這是台灣最大的外國國慶活動，且也將是東北亞區域唯一公開的加拿大慶典。加拿大商會理事長長歐帝夫（Steven Clark）介紹，活動完全免費、對外開放，將有音樂表演、加拿大美食、肉汁起司薯條（Poutine）大胃王比賽、時尚秀、寓教於樂的家庭園區以及抽獎活動，誠摯歡迎民眾前來參與體驗。

加拿大商會今天舉行國慶活動預告記者會，加拿大駐台北經貿辦事處和加拿大商會代表出席以外，國慶活動贊助夥伴加拿大北方電力公司（Northland Power）和加拿大航空也都派員參與。加拿大駐台代表芮喬丹說，加拿大國慶是台灣最大的外國國慶活動，也是在加拿大以外、各國舉辦最盛大的國慶活動之一。過去兩年由於疫情影響均未舉辦，今年據他了解，且今年香港、上海、北京不會舉行，日韓不會有大型對外活動，將使此成為東北亞唯一公開的加拿大慶典。

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芮喬丹致詞時回顧加拿大和台灣的友好關係淵遠流長，可以追溯到150年前馬偕博士來台傳教、行醫、辦學，為加拿大與台灣在健康和教育領域的密切合作奠定基礎。他強調，在健康領域，加拿大一直是支持台灣以觀察員身份參加世衛大會（WHA）的理念相近國家；在教育領域，加拿大和台灣去年秋天簽署教育聯合聲明後，已推動30個高中雙聯學制合作，最近也和桃園與高雄簽署備忘錄，新增70所高中。

芮喬丹也細數加拿大和台灣的民間交流頻繁、聯繫穩固，據統計加拿大有超過15萬台灣移民，在台灣則有6萬名加拿大人居住。疫情前加台互訪記錄更創新高，2019年有近25萬人次。此外，加拿大和台灣開展多領域合作，例今年是加拿大國家研究院和台灣科技部將慶祝科學合作25週年，而2018年啟動的加拿大新創科技加速器，則是加拿大政府在台灣投資的最大單一項目。2021年，加台貿易額首次突破100億美元，今年初啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論，也正研究如何增強供應鏈韌性。

芮喬丹說，加拿大和台灣之間「實在有太多成果需要慶祝」，加拿大慶典是加拿大價值觀的體現，也是和台灣共享的價值觀，歡迎所有加拿大人、台灣人和各界友人，共同慶祝自由，「也一同享受冰啤酒和珍珠奶茶！」

加拿大商會自1983年起年年籌辦國慶活動，商會理事長長歐帝夫（Steven Clark）今天熱情介紹，活動完全免費、對外開放，適合闔家參與。現場將有音樂表演、加拿大美食、啤酒、肉汁起司薯條（Poutine）大胃王比賽、時尚秀、家庭園區等，北方電力公司也協助準備寓教於樂的材料，孩子們遊玩的同時能了解綠能和環保的重要性。

此外，加拿大航空雖然尚未復飛台北航線，這次仍熱情贊助國慶活動，當日舉辦的抽獎活動中，最大獎將是亞太地區出發往返加拿大的加航機票，誠摯歡迎民眾前來參與體驗。歐帝夫也說明，加拿大商會持續和台北市政府保持密切聯繫，確保所有活動將符合防疫規定進行。

加拿大商會將於6月25日在台北圓山花博公園恢復舉辦加拿大國慶活動，邀請民眾共襄盛舉。（加拿大商會提供）

加拿大商會理事長長歐帝夫（Steven Clark）。（記者林正堃攝）

加拿大駐臺代表芮喬丹（右三）宣布將於6月25日在圓山公園舉辦國慶嘉年華會，歡迎民眾一起來同歡。（記者林正坤攝）

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