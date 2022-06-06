確診亡免24hr火化 柯文哲稱前天才知道 網翻影片打臉

根據去年6月間的台北市疫情記者會，當時就有「中央不強制24小時之內火化確診遺體」的說法，且台北市長柯文哲及副市長黃珊珊都在場，當時也沒有人對「未強制24小時之內火化確診遺體」表示任何異議。（圖擷自「20210608_臺北市防疫因應記者會」）

2022/06/06 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，針對確診死亡是否要24小時內火化，近日引發爭議，台北市長柯文哲雖稱，他也一直以為染疫死亡者24小時內要火化，但根據去年6月間的台北市疫情記者會，當時就有「中央不強制24小時之內火化確診遺體」的說法，且副市長黃珊珊也在場，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也分享網友說法質疑，「原來是台視民視華視和珊珊在整師父啊！他們去年六月就知道，卻沒有一個人告訴你？」

武漢肺炎肆虐全球2年多，針對確診死亡的遺體是否要在24小時內火化，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日澄清，稱僅要求24小時內通報，從沒規定要在24小時內火化。台北市長柯文哲昨日下午出席台北國際龍舟錦標賽閉幕式時，則稱他也一直以為24小時內要火化，一直到前天才知道不是這樣，後續更在臉書留言寫道：「連我也是今天才知道沒有24小時內火化的規定，政府政策的下達應該要更明確，沒有好好向親人告別，是人生最遺憾的事。」

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不過網友發現，根據去年6月8日台北市疫情記者會，當時曾有多家媒體聯合提問，指「儘管中央現在不強制24小時之內火化確診遺體，有殯葬業向市府爭取疫苗，收到衛生局的來函，公文直接抱歉難以配發，議員質疑為什麼殯葬處同仁已經可以施打疫苗，那為什麼殯葬業不能優先施打疫苗？」當時除了柯文哲，副市長黃珊珊也在場，且該題後來是由黃珊珊進行回答，當時也沒有人對「未強制24小時之內火化確診遺體」表示任何異議。

醫師杜承哲昨晚間也分享網友說法，並PO出比對截圖質疑，「原來是台視民視華視和珊珊在整師父啊！他們去年六月就知道，卻沒有一個人告訴你？至少馬英九還是看報紙可以知道，這樣你會不會被人覺得比邦伯還邦伯？」

其他網友也紛紛留言批評「阿北真的很多都不知道啊」、「市長要一年後才知道，這是台北市長倒數最後一名的原因之一嗎」、「阿北的迴力鏢越來越敏銳了，一丟出去馬上就回來了」、「他自己不知道又不查證是他的問題，怎麼好意思拿來怪中央？」、「怪不得今天阿中部長要拿公文出來！原來有157的不知道」，針對相關留言杜承哲也表示「市長不清楚法條，找幕僚或發言人來問就好。這些幕僚怎麼一回事！？發言人都怎麼了嗎？」

不過也有網友認為「家屬也只是想要讓前人走得明明白白吧！」、「重點是為什麼過去兩年來所有人都誤解了衛福部的公文，造成染疫身故者的家屬一輩子重大的遺憾」、「指引上沒寫不就代表24小時也可以？」、「所以殯葬業聽誰的？」、「從去年開始的指令都是『盡速』火化」、「把公共衛生當政治選舉炒作，夜晚走多了遲早碰到鬼」。

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