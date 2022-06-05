蘇貞昌口誤要打贏「防疫選戰」 蔣萬安批：不要把防疫、政治混為一談

蔣萬安呼籲民進黨政府，不要把防疫、政治混為一談。（記者蔡思培攝）

2022/06/05 11:16

〔記者蔡思培／台北報導〕2022台北市長選戰將在年底登場，立委蔣萬安將代表國民黨參選，民進黨人馬則未定，但衛福部長陳時中呼聲極高。不過行政院長蘇貞昌昨與陳時中連跑台中、台南、高雄視察兒童接種站，蘇卻口誤說要一起打贏這場防疫的「選戰」，隨後改口。蔣萬安今批評說，民進黨政府防疫超前部署已經落後國際，不要一錯再錯，把防疫、政治混為一談。

蔣萬安今早前往士林靈糧堂參加「捲起袖腕熱血就是你」捐血活動，他表示，疫情期間民眾出門意願降低，血庫拉緊報，台北、高雄、台南都出現偏低的黃燈，台北市更是缺乏O型、A型、AB型的血，呼籲民眾多響應捐血。

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蔣也在活動上接受媒體訪問，有媒體指出，前副總統呂秀蓮近來呼籲陳時中要選就辭職，否則在指揮官大位做不好會害到其他人，並詢問蔣對此有何看法。蔣表示，他前天看到蘇貞昌口誤表示要打贏防疫的選戰他嚇一跳，他嚴正提醒民進黨政府，防疫超前部署已經落後國際一大截，請不要一錯再錯，把防疫、政治混為一談。

前交通部長林佳龍現在也被鼓勵代表民進黨參選台北市長，甚至已經提出政策牛肉，他希望用大數據整理交通，並認為北北基桃首都圈可推出捷運月票，並在內科延伸綠線。對此蔣萬安持肯定態度，他說，提出台北市政的願景是選舉重要一部分，正面看待這樣的良性競爭，蔣強調，他對於北市未來也有完整的藍圖與規劃，未來會一一向大家報告。

有媒體也詢問，國民黨縣市長選戰在北市以外的地方常有徵召之亂，也讓主席朱立倫大嘆沒提名到的人都在罵他，蔣是否擔心黨內和諧被破壞。蔣萬安表示，希望國民黨黨中央在選出最合適人選的同時，也能夠加強溝通、整合，希望大家拿出智慧，消弭歧見，團結一致、共同面對年底選戰。

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